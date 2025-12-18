"Миру не буде": аналітики ISW пояснили справжні наміри Кремля щодо України

Війна в Україні / © Associated Press

Росія наразі не демонструє жодної реальної готовності до мирного врегулювання війни, окрім сценарію повної капітуляції України або реалізації максималістських вимог Кремля.

Про це розповіли аналітики Institute for the Study of War Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед заявили в коментарі РБК-Україна.

За їхніми словами, Володимир Путін та інші представники російської влади системно підтверджують прагнення відновити політичний контроль над усією територією України. Кремль регулярно називає українські міста, зокрема Одесу, “російськими”, а також апелює до так званих “першопричин” війни — терміну, який фактично означає вимоги знищення українського суверенітету та обмеження ролі НАТО.

Аналітики наголошують, що за таких умов будь-яка мирна угода можлива лише ціною фактичного підпорядкування України Росії, що є неприйнятним. В ISW зазначають, що сформульована Путіним “теорія перемоги” ґрунтується на розрахунку на затяжну війну на виснаження: Москва сподівається на повільне просування своїх військ, зрив українських контрнаступів і поступове зменшення підтримки України з боку Заходу.

Водночас ці розрахунки, за оцінкою експертів, стикаються з серйозними проблемами. Росія несе значні труднощі як на полі бою, так і всередині країни, зокрема через економічні та внутрішньополітичні виклики. Серед ключових військових завдань, які залишаються для РФ, — прорив українського фортифікаційного поясу, форсування Дніпра та здатність конвертувати локальні успіхи у стратегічну перевагу.

Аналітики ISW вважають, що війна, ймовірно, триватиме, оскільки нинішні жорсткі й негнучкі вимоги Росії несумісні з існуванням України як суверенної держави. Завершення війни можливе лише за умови, якщо Москва піде на поступки, прийнятні для України, США та Європи.

Експерти підкреслюють: європейські держави напряму пов’язують незалежність України з безпекою всього континенту. Поки Україна готова захищатися, а Захід — підтримувати її, Росія не зможе досягти своїх стратегічних цілей.

Нагадаємо, раніше кремлівський диктатор Володимир Путін пригрозив, що Москва досягне своїх цілей в Україні винятково воєнним шляхом, відкинувши компроміси щодо окупованих територій і розміщення військ Організації Північноатлантичного договору (НАТО).