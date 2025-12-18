Коли Росія піде на Європу: відомо про дату, але чи вистачить у Путіна ресурсів

Військовий експерт Ігор Романенко: «Велику війну з усією Європою Путін, грубо кажучи, не потягне, але європейцям варто готуватися»

Реклама

Росія вже відкрито погрожує війною країнам НАТО. Відповідну заяву зробив Андрій Бєлоусов, міністр оборони РФ. За його словами, об’єднані сили НАТО начебто ведуть підготовку до протистояння з РФ на рубежі 30-х років. Тому Росія воюватиме і наступного року, «нав’язуючи супротивнику свою війну».

Ще нещодавно Путін клявся, що не планує жодної війни з Європою, а вже вчора з надутими щоками під час свого виступу назвав європейських політиків «підсвинками», які нібито прагнули разом з адміністрацією Байдена розвалити Росію і поживитись її територіями», але їх плани, мовляв, провалилися.

Водночас кремлівський диктатор назвав «нісенітницею» заяви європейських політиків про можливий напад РФ на Європу, звинувативши їх у «нагнітанні істерії» та поширенні страхів. Він заявив, що Росія буцімто прагнула партнерства після розпаду СРСР, але Захід обрав шлях розширення НАТО.

Реклама

Чи справді Росія намагатиметься воювати з Європою і наскільки серйозними можна вважати заяви з Кремля, розбирався ТСН.ua.

Військовий експерт Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, каже, що для аналізу можливих загроз варто порівняти потенційні можливості сторін щодо участі у подальшій війні.

Ресурсний потенціал: ВПК Росії проти санкцій

«Ми знаємо, що завдяки активній участі у війні з Україною росіяни наростили свій військово-промисловий комплекс (ВПК) та багато що налагодили у його роботі. Але проти Росії активно діють санкції, і економіка росіян поза військовим сектором зовсім не розвивається. Ба більше, у російському ВПК, який до цього був увесь час у „плюсах“, цього року вперше спостерігаються мінусові результати. Таких ознак доволі багато. Світові аналітики зауважують: якщо у такому ж темпі Росія продовжуватиме війну в Україні, то до середини 2026 року економіка РФ може підійти до критичного рівня», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

На думку експерта, для нас це дуже важливо, адже для того, щоб воювати з НАТО, Росія мала б припинити війну в Україні. Воювати на два фронти, на думку експерта, Путін не зможе.

Реклама

Обмежені цілі: Балтія та Сувальський коридор

«Якби Росія мала додатковий потенціал, щоб воювати з країнами НАТО, то це могли б бути виключно країни Балтії або скажімо окремо Литва. Також можлива активність росіян у районі Сувальського коридору (територія, що з’єднує балтійські країни з Польщею). Росіяни теоретично можуть пробити його до Калінінградської області і диктувати європейцям свої умови. Підкреслюю: таке можливо, але на велику війну Путін на цей час точно не має ресурсів. Росія не зможе воювати і в Україні, і в Балтії», — запевняє Романенко.

Але експерт не виключає, що Путін може зупинити війну в Україні, щоб розпочати її, наприклад, у Балтії.

«Таке не виключено, але для цього йому потрібні додаткові ресурси — людські та фінансові. А їх немає. Зрозуміло, що Росія — це імперська держава, і їй потрібне постійне ведення бойових дій. Але велику війну з усією Європою Путін, грубо кажучи, не потягне. До того ж, у цьому випадку, у США вже не вийде просто стояти збоку і спостерігати. Я маю надію, що американці допомагатимуть європейцям і озброєнням, і технікою», — зазначає генерал-лейтенант.

З Кремля лунають погрози щодо Європи: чи наважиться Путін напасти і за яких умов

Заяви Бєлоусова: черговий блеф і тиск на Європу

Враховуючи все це, на думку військового експерта, заяви Бєлоусова та Путіна — це банальний тиск на європейські держави. Саме для цього вони й лунають. Раніше для залякування світу Путін використовував Медведєва, який робив «потужні» заяви про використання ядерної зброї, а тепер настала черга Бєлоусова за його профілем міністра оборони.

Реклама

«Я вважаю, що на цей час заяви Бєлоусова — це лише тиск на європейців, чергова хитрість, або ж, як кажуть в Одесі: блеф. Ціль одна — вкотре налякати європейських лідерів. Путін добре знає та розуміє, що Європа не хоче воювати. У Польщі проводили стратегічне опитування населення — лише 10% поляків готові воювати і захищати свою країну. Хоча вони мають дуже сучасне озброєння, техніку і нарощують її виробництво. Інші країни, до речі, теж поступово нарощують свій військовий потенціал», — зазначає Ігор Романенко.

Головна перевага РФ: досвід ведення сучасної війни

Експерт додає, що в цілому, якщо розглядати військовий потенціал, то сукупно збройні сили Європи мають менший потенціал, ніж одна Росія.

«У росіян є головне — досвід ведення сучасної війни. Вони його достатньо набралися в Україні і вміють воювати по-сучасному, а не так, як європейці, лише теоретично та в режимі навчань. Тобто є фактори, які можуть сприяти планам Путіна. Відомо, що росіяни планували йти на Європу приблизно у 2028 році. Про це повідомляли розвідки провідних держав. Тому, якщо Путін вважатиме, що йому доцільно йти далі, він піде. Але на велику війну, мабуть, ні. Це може бути, наприклад, Польща, Литва або захоплення острова, який належить Швеції. Такі провокації у стилі російського диктатора цілком можливі», — зазначає військовий експерт.

Уроки провокацій та до чого має готуватися Європа

Романенко зауважує, що про такі наміри свідчать провокації, які здійснювали росіяни з використанням дронів у повітряному просторі Польщі, Румунії, країнах Балтії.

Реклама

«Все це насправді було банальною перевіркою — як відреагує майбутній противник на дрони. Росіяни зрозуміли, що європейські країни не готові активно протидіяти. Бо виявилося, що вони не можуть протистояти навіть на таких малих позиціях», — підкреслює генерал-лейтенант.

Ігор Романенко, зазначає, що якби у Путіна був достатній потенціал для більшої війни, то він би його рішуче реалізовував у війні з Україною, а цього немає ні в реальності, ні в перспективі.

«Але заява росіян свідчить про те, що європейським країнам треба більш ефективно займатися підготовкою до можливої війни. І чим більше вони наберуть потенціал, тим більша буде вірогідність того, що росіяни проаналізують власні сили і не будуть навіть починати. Хоча авантюризм у них в крові, їм завжди потрібно з кимось воювати, а у Путіна — кегебістські погляди на всі ці процеси. Тому для Європи небезпека існує», — підсумовує Ігор Романенко.