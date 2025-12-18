Тихі «пожирачі» електроенергії: речі у домі, які непомітно збільшують ваші рахунки

речі у домі, які непомітно збільшують ваші рахунки / © Credits

Ми звикли списувати зростання витрат на холодну зиму, спекотне літо чи «такий період». Але правда у тім, що деякі речі у вашому домі постійно та тихо працюють проти вашого бюджету. Видання Real Simple з’ясувало, які побутові пристрої найчастіше непомітно підвищують споживання електроенергії та як легко взяти ситуацію під контроль.

Термостат

Опалення та кондиціонування — головні «споживачі» електроенергії в будь-якому домі, але проблема часто не у самій системі, а у термостаті. Якщо він розташований біля вікна, батареї, протягу чи вентиляційного отвору, показники температури можуть бути неточними. У результаті система працює довше, ніж потрібно, і рахунок зростає.

Що робити:

встановити програмований чи «розумний» термостат

налаштовувати температуру відповідно до пори року

знижувати чи підвищувати її, коли нікого немає вдома

Навіть кілька градусів різниці можуть дати відчутну економію.

Старий холодильник

Старі холодильники здаються надійними та «ще цілком робочими». Але якщо техніці понад 15 років, вона може споживати значно більше електроенергії за нові моделі. Особливо це стосується старих холодильників у гаражі чи підвалі.

Рішення:

замінити стару модель на холодильник з маркуванням Energy Star

порівняти річне споживання старого та нового приладу

порахувати, за який час новий холодильник «окупиться»

У багатьох випадках економія починається вже з першого року.

Пристрої, які «вимкнені», але все одно споживають електроенергію

Телевізор вимкнений, але індикатор світиться. Зарядка у розетці — телефон не підключений. Якщо вам це знайомо, це так звана «фантомна» чи «вампірська» енергія. До списку винуватців входять:

телевізори та ігрові консолі

зарядні пристрої

роутери, приставки, стримінгові гаджети

мікрохвильовки, кавоварки, фен

Простий лайфгак: використовуйте розумні подовжувачі з кнопкою вимкнення чи просто витягуйте вилку з розетки, коли прилад не потрібен

Забруднені фільтри у системі вентиляції та кондиціонування

Ще один непомітний, але дуже поширений ворог енергоефективності — брудні повітряні фільтри. Коли фільтр забитий пилом і шерстю, система змушена працювати інтенсивніше, щоб проштовхнути повітря. Результат — плюс 10–20% до рахунку, навіть якщо ви нічого не змінювали у звичках.

Що допоможе:

перевіряти фільтри раз на місяць

міняти їх кожні 1–3 місяці (частіше, якщо є домашні тварини)

Це одна з найдешевших і найефективніших дій для економії.

Водонагрівач із занадто високою температурою

Ніхто не пропонує відмовлятися від гарячого душу, але якщо температура водонагрівача встановлена на надто високий рівень, він постійно витрачає зайву енергію, коли підтримує її 24/7. Краще тримати оптимальну температуру — приблизно 49°C.

Плюси:

менше споживання електроенергії

нижчі рахунки

менший ризик опіків

Комфорт залишається, витрати — зменшуються.

Енергоефективність не завжди означає радикальні обмеження чи великі витрати. Часто це уважність до деталей, які працюють у фоновому режимі. Вимкнути, замінити, налаштувати — і вже за кілька місяців рахунок перестає бути сюрпризом, а відчуття контролю над власним домом і бюджетом — неоціненне.