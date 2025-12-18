"Чоловічі сльози": рецепт фантастично смачного салату

«Чоловічі сльози» / © www.credits

Один із таких хітів домашньої кухні — салат із провокаційною назвою «Чоловічі сльози». Він став популярним на сторінці Gotuyemo_vdoma і миттєво завоював серця тих, хто цінує ситні, яскраві та багатошарові страви.

Інгредієнти Куряче філе 3 шт. Яйця 4–5 шт. Мариновані гриби 250 г Маринована цибуля 1 середня Морква по-корейськи 200 г Твердий сир 150 г Майонез Сіль Перець

Приготування

Куряче філе відваріть до готовності, остудіть і розділіть на волокна. Це буде перший шар, який надає салату насиченості. Яйця зваріть круто, остудіть і натріть на дрібній тертці. Твердий сир також натріть на дрібній тертці, щоб його було легко розподілити поверх салату. Мариновану цибулю та гриби підготуйте заздалегідь. Якщо цибуля не маринована — швидко замаринуйте її в оцті з цукром і дрібкою солі. Моркву по-корейськи використайте готову, вона додає страві легку гостроту та яскравий колір.

Шари салату

Перший шар: куряче м’ясо та майонез

Другий шар: маринована цибуля

Третій шар: гриби та майонез

Четвертий шар: морква по-корейськи та майонез

П’ятий шар: яйця та майонез

Шостий шар: сир та майонез

Зверху можна прикрасити зеленню, грибочками, морквою чи красивою сіточкою з майонезу.

Цей салат стане справжньою зіркою святкового столу, він апетитний, ароматний та універсальний, його полюблять і дорослі, і діти.