"Чоловічі сльози": рецепт фантастично смачного салату

Іноді кулінарія — це не просто їжа, а справжнє мистецтво. Особливо коли мова йде про салати, які мають такий апетитний вигляд, що гості не можуть дочекатися, щоб спробувати.

"Чоловічі сльози"

«Чоловічі сльози» / © www.credits

Один із таких хітів домашньої кухні — салат із провокаційною назвою «Чоловічі сльози». Він став популярним на сторінці Gotuyemo_vdoma і миттєво завоював серця тих, хто цінує ситні, яскраві та багатошарові страви.

Інгредієнти

Куряче філе
3 шт.
Яйця
4–5 шт.
Мариновані гриби
250 г
Маринована цибуля
1 середня
Морква по-корейськи
200 г
Твердий сир
150 г
Майонез
Сіль
Перець

Приготування

  1. Куряче філе відваріть до готовності, остудіть і розділіть на волокна. Це буде перший шар, який надає салату насиченості.

  2. Яйця зваріть круто, остудіть і натріть на дрібній тертці.

  3. Твердий сир також натріть на дрібній тертці, щоб його було легко розподілити поверх салату.

  4. Мариновану цибулю та гриби підготуйте заздалегідь. Якщо цибуля не маринована — швидко замаринуйте її в оцті з цукром і дрібкою солі.

  5. Моркву по-корейськи використайте готову, вона додає страві легку гостроту та яскравий колір.

Шари салату

  • Перший шар: куряче м’ясо та майонез

  • Другий шар: маринована цибуля

  • Третій шар: гриби та майонез

  • Четвертий шар: морква по-корейськи та майонез

  • П’ятий шар: яйця та майонез

  • Шостий шар: сир  та майонез

Зверху можна прикрасити зеленню, грибочками, морквою чи красивою сіточкою з майонезу.

Цей салат стане справжньою зіркою святкового столу, він апетитний, ароматний та універсальний, його полюблять і дорослі, і діти.

