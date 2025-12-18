- Дата публікації
"Чоловічі сльози": рецепт фантастично смачного салату
Іноді кулінарія — це не просто їжа, а справжнє мистецтво. Особливо коли мова йде про салати, які мають такий апетитний вигляд, що гості не можуть дочекатися, щоб спробувати.
Один із таких хітів домашньої кухні — салат із провокаційною назвою «Чоловічі сльози». Він став популярним на сторінці Gotuyemo_vdoma і миттєво завоював серця тих, хто цінує ситні, яскраві та багатошарові страви.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 3 шт.
- Яйця
- 4–5 шт.
- Мариновані гриби
- 250 г
- Маринована цибуля
- 1 середня
- Морква по-корейськи
- 200 г
- Твердий сир
- 150 г
- Майонез
-
- Сіль
-
- Перець
-
Приготування
Куряче філе відваріть до готовності, остудіть і розділіть на волокна. Це буде перший шар, який надає салату насиченості.
Яйця зваріть круто, остудіть і натріть на дрібній тертці.
Твердий сир також натріть на дрібній тертці, щоб його було легко розподілити поверх салату.
Мариновану цибулю та гриби підготуйте заздалегідь. Якщо цибуля не маринована — швидко замаринуйте її в оцті з цукром і дрібкою солі.
Моркву по-корейськи використайте готову, вона додає страві легку гостроту та яскравий колір.
Шари салату
Перший шар: куряче м’ясо та майонез
Другий шар: маринована цибуля
Третій шар: гриби та майонез
Четвертий шар: морква по-корейськи та майонез
П’ятий шар: яйця та майонез
Шостий шар: сир та майонез
Зверху можна прикрасити зеленню, грибочками, морквою чи красивою сіточкою з майонезу.
Цей салат стане справжньою зіркою святкового столу, він апетитний, ароматний та універсальний, його полюблять і дорослі, і діти.