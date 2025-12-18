- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 грудня?
Місяць розповідає
День, коли перш ніж щось зробити потрібно добре подумати: бумеранг — як добра, так і зла — прилетить миттєво.
Місяць рекомендує
Можна призначати переговори з діловими та бізнес-партнерами: найімовірніше, вдасться підписати вигідну угоду або контракт, на які ми вже й не розраховували. Вільний час бажано присвятити спілкуванню з близькими людьми — особливо з тими, з ким ми давно не бачилися й не розмовляли: напередодні свят — це саме те, що потрібно.
Місяць застерігає
Не варто поспішати з прийняттям пропозиції, яку вам представлятимуть, як винятково вигідну: потрібно взяти час на роздуми — він допоможе оцінити її з усіх боків.
