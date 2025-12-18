Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 19 декабря?

Луна рассказывает

День, когда, прежде чем что-то сделать, нужно хорошо подумать: бумеранг — как добра, так и зла — прилетит мгновенно.

Луна рекомендует

Можно назначать переговоры деловыми и бизнес-партнерами: скорее всего, удастся подписать выгодное соглашение или контракт, на которые мы уже и не рассчитывали. Свободное время желательно посвятить общению с близкими людьми — особенно с теми, с кем мы давно не виделись и не разговаривали: накануне праздников — это именно то, что нужно.

Луна предостерегает

Не стоит торопиться с принятием предложения, которое вам будут представлять, как исключительно выгодное: нужно взять время на раздумье — оно поможет оценить его со всех сторон.

