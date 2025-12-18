ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

У перлинному костюмі і напівпрозорому топі: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на заході у Римі

Джорджа Мелоні обрала для свого виходу гарне ділове вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала прем’єру документального фільму «Brunello — Il visionario garbato», який відбувся у Римі.

Перед фотографами політикиня постала у діловому костюмі перлинного відтінку, що складався з однобортного подовженого жакета і штанів-палацо. На ній також був молочний напіпрозорий в’язаний топ із нюдовим підтопом.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт Мелоні доповнила шкіряними гостроносими туфлями кольору слонової кістки. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс, лаконічні сережки у вухах і каблучка з камінням на руці.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у картатому жакеті і замшевих туфлях приїхала до Німеччини.

Дата публікації
Кількість переглядів
292
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie