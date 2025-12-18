- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 292
- Час на прочитання
- 1 хв
У перлинному костюмі і напівпрозорому топі: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на заході у Римі
Джорджа Мелоні обрала для свого виходу гарне ділове вбрання.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала прем’єру документального фільму «Brunello — Il visionario garbato», який відбувся у Римі.
Перед фотографами політикиня постала у діловому костюмі перлинного відтінку, що складався з однобортного подовженого жакета і штанів-палацо. На ній також був молочний напіпрозорий в’язаний топ із нюдовим підтопом.
Аутфіт Мелоні доповнила шкіряними гостроносими туфлями кольору слонової кістки. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс, лаконічні сережки у вухах і каблучка з камінням на руці.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у картатому жакеті і замшевих туфлях приїхала до Німеччини.