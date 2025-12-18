У перлинному костюмі і напівпрозорому топі: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на заході у Римі

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала прем’єру документального фільму «Brunello — Il visionario garbato», який відбувся у Римі.

Перед фотографами політикиня постала у діловому костюмі перлинного відтінку, що складався з однобортного подовженого жакета і штанів-палацо. На ній також був молочний напіпрозорий в’язаний топ із нюдовим підтопом.

© Getty Images

Аутфіт Мелоні доповнила шкіряними гостроносими туфлями кольору слонової кістки. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс, лаконічні сережки у вухах і каблучка з камінням на руці.

