Укрaїнa
283
1 хв

Нова хвиля атак БпЛА: які регіони під загрозою

Нові групи БпЛА атакують Харківщину, Херсонщину та Миколаївщину.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нова хвиля атак БпЛА: які регіони під загрозою

«Шахеди» РФ рухаються на Харків, Херсонщину та Одещину / © tsn.ua

РФ атакує дронами Харківську, Херсонську та Миколаївську області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

На Харківщину рухаються групи БпЛА з Бєлгородської області РФ у напрямку населеного пункту Приколотне.

З тимчасово окупованих територій Херсонщини зафіксовано рух дронів у бік або повз Велику Лепетиху, курс — північно-західний.

На Миколаївщині безпілотники прямують повз Березанку на південь у напрямку Одеської області.

Влада закликає мешканців регіонів дотримуватися сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 грудня армія РФ поцілила в багатоповерхівки в Одесі, минулося без жертв. Один з дронів влучив у балкон 22-го поверху багатоповерхового будинку в ЖК.

283
