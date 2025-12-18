- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова хвиля атак БпЛА: які регіони під загрозою
Нові групи БпЛА атакують Харківщину, Херсонщину та Миколаївщину.
РФ атакує дронами Харківську, Херсонську та Миколаївську області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
На Харківщину рухаються групи БпЛА з Бєлгородської області РФ у напрямку населеного пункту Приколотне.
З тимчасово окупованих територій Херсонщини зафіксовано рух дронів у бік або повз Велику Лепетиху, курс — північно-західний.
На Миколаївщині безпілотники прямують повз Березанку на південь у напрямку Одеської області.
Влада закликає мешканців регіонів дотримуватися сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 грудня армія РФ поцілила в багатоповерхівки в Одесі, минулося без жертв. Один з дронів влучив у балкон 22-го поверху багатоповерхового будинку в ЖК.