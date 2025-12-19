Прийом вітамінів наосліп: чому це шкодить і як уникнути помилок

Вітаміни / © Associated Press

Вітамінні добавки часто сприймають як простий спосіб підтримати здоров’я, імунітет чи рівень енергії. Однак медичні фахівці наголошують: неправильний підхід до їхнього прийому може не лише звести користь нанівець, а й призвести до небажаних наслідків для організму. Саме тому важливо знати найпоширеніші помилки під час вживання вітамінів і розуміти, як їх уникнути.

TSN.ua проаналізував матеріали Cureka, Office of Dietary Supplements Національного інституту здоров’я США (NIH) та публікації практиків у сфері нутриціології, щоб з’ясувати, які помилки під час прийому вітамінів трапляються найчастіше, як неправильні дози й поєднання добавок впливають на організм та чому лікарі радять не приймати вітаміни без аналізів і консультації з фахівцем.

Організму людини необхідні 13 незамінних вітамінів — зокрема A, вітаміни групи B, C, D, E та K. Вони беруть участь у рості й розвитку, підтримують імунну систему, сприяють нормальній роботі гормонів, зміцнюють кістки та допомагають загоювати рани. Основним джерелом цих речовин має бути їжа, а добавки застосовують переважно для корекції дефіцитів.

Одна з ключових помилок — починати прийом вітамінів без попереднього обстеження. Фахівці радять перед цим здати аналізи крові, щоб визначити реальний рівень поживних речовин. Без такої перевірки люди часто приймають добавки «про всяк випадок», хоча організм може не мати потреби в окремих вітамінах або вже отримувати їх у достатній кількості з раціону.

Ще одна поширена хиба — сприймати добавки як заміну повноцінного харчування. Лікарі підкреслюють: навіть найякісніші вітамінні комплекси не можуть компенсувати нестачу поживних речовин у щоденному меню. Добавки лише доповнюють раціон і допомагають у разі підтвердженого дефіциту, але не роблять людину здоровою без збалансованого харчування.

Не менш важливим є питання дозування. Поширене переконання, що «більше — краще», у випадку з вітамінами не працює. Надмірне споживання може викликати побічні ефекти — від сухості губ, головного болю та нудоти до серйозніших проблем, зокрема порушень роботи печінки. Це стосується не лише жиророзчинних, а й окремих водорозчинних вітамінів групи B, для яких встановлено безпечні верхні межі споживання.

Фахівці також радять уважно ставитися до вибору самих добавок. Перед покупкою варто читати етикетку, перевіряти склад, наявність алергенів, умови зберігання та термін придатності. Якість інгредієнтів і репутація виробника мають значення, адже від цього залежить безпека та ефективність продукту.

Окремої уваги потребує правильний час прийому та поєднання вітамінів. Наприклад, жиророзчинні вітаміни A, D, E та K краще засвоюються разом із їжею, що містить жири. Вітамін C сприяє кращому засвоєнню заліза, але водночас може знижувати засвоєння вітаміну B12, якщо приймати їх одночасно. Також відомо, що вітамін K може впливати на дію препаратів для розрідження крові, зокрема варфарину, тому в таких випадках необхідна консультація лікаря.

Медики наголошують: рекомендовані добові норми вітамінів враховують надходження з усіх джерел — їжі, напоїв і добавок. Тому додатковий прийом не завжди потрібен, якщо організм уже отримує необхідну кількість поживних речовин. Винятки стосуються окремих ситуацій, зокрема підвищених потреб у певних груп населення.

Фахівці радять уважно стежити за реакцією організму на добавки. Якщо під час прийому з’являються побічні ефекти — головний біль, нудота, подразнення або інші незвичні симптоми, варто припинити вживання і звернутися до лікаря.

Загалом експерти сходяться на думці: вітамінні добавки можуть бути корисними, але лише за умови зваженого підходу. Аналізи, консультація з фахівцем, дотримання дозувань і правил поєднання допоможуть уникнути типових помилок і зробити прийом вітамінів справді безпечним і ефективним.

