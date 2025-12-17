Експерти розповіли про дві прості зміни у житті, що рятують від інсульту та хвороб серця

Як знизити рівень холестерину без ліків / © Pexels

Реклама

Високий рівень холестерину часто називають «тихим вбивцею»: він може бути спадковим, але здебільшого є прямим наслідком способу життя людини. Проте фахівці наголошують, що знизити знижувати рівень холестерину можна за допомогою двох простих змін у вашому житті.

Про це пише Daily Express.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) зауважує, що надмірна кількість холестерину у крові може призвести до закупорення кровоносних судин.

Реклама

«Це підвищує ймовірність виникнення проблем із серцем або інсульту. Високий рівень холестерину зазвичай не викликає симптомів. Ви можете дізнатися, чи є він у вас, лише за допомогою аналізу крові», — зауважують медики.

Водночас вони наголошують, що знизити рівень холестерину можна за допомогою — збалансованого харчування та збільшення фізичної активності.

Знизити рівень холестерину можна за допомогою збільшення фізичної активності

Професор харчування та епідеміології Доктор Френк Ху пояснив, що коли людина виконує фізичні вправи, тоді «хороший холестерин» потрапляє в кров, де він збирає жирові бляшки в кровоносних судинах і транспортує їх до печінки для виведення, запобігаючи утворенню атеросклеротичних бляшок і знижуючи ризик серцево-судинних захворювань.

Дослідниця Андреа Гленн з Нью-Йоркського університету каже, що для здоров’я дуже важливе правильне харчування. Вона розповіла про так звану «Дієту портфоліо», яка допомагає знизити рівень холестерину.

Реклама

Дієта включає соєві продукти (наприклад, тофу), інші рослинні білки (квасоля, нут, сочевиця), багато продуктів з клітковиною (овес, ячмінь, яблука, ягоди, цитрусові), а також горіхи, насіння, авокадо та корисні олії, як-от оливкова.

Збалансоване харчування також може допомогти знизити рівень холестерину в крові

Науковці перевірили цю дієту на близько 440 людях із високим холестерином і виявили, що вона може знизити його рівень до 30%. Це приблизно так само ефективно, як перші ліки для зниження холестерину (статини), які використовували у 90-х роках.

Інше велике дослідження, що тривало 30 років, показало: ті, хто дотримувався цієї дієти, мали на 14% менший ризик серцевих захворювань.

Дієта ефективна, тому що різні продукти працюють по-різному, щоб блокувати холестерин. Рослинні білки (соя, бобові) зменшують вироблення речовини, яка допомагає тілу засвоювати холестерин з їжі.

Реклама

Клітковина «зв’язує» холестерин у кишківнику, не даючи йому засвоїтися. Горіхи ж містять корисні жири та інші компоненти, які додатково знижують «поганий» холестерин.

Водночас дослідниця Гленн наголошує, що не треба повністю змінювати життя одразу. Навіть проста заміна, наприклад, посипати горіхами пластівці або замінити червоне м’ясо нутом чи тофу, може дати позитивний ефект.

Раніше ТСН.ua розповідав, який популярний фрукт виявився помічником у зниженні холестерину.