Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по залізниці, багато потягів скасували: список рейсів

Автор публікації
Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © pixabay.com

Вночі проти 19 грудня російська армія вчергове обстріляв Одеську область, зокрема залізничну інфраструктуру. Відбулися деякі зміни у русі для приміських поїздів 19 -22 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

19 та 20 грудня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6208 Одеса-Головна (06:05) - Роздільна 1 (07:45)

  • ﻿﻿№6207 Роздільна 1 (09:09) - Одеса-Головна (10:49)

19, 20, та 21 грудня не курсуватимуть:

  • ﻿﻿№6254 Одеса-Головна (10:50) - Подільськ (14:42)

  • ﻿﻿№6274 Подільськ (14:44) - Помічна (19:30)

20, 21 та 22 грудня не курсуватимуть:

  • ﻿﻿№6273 Помічна (06:20) - Подільськ (11:27)

  • ﻿﻿№6257 Подільськ (11:29) - Одеса-Головна (15:24)

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

