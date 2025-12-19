- Дата публікації
РФ вдарила по залізниці, багато потягів скасували: список рейсів
Вночі проти 19 грудня російська армія вчергове обстріляв Одеську область, зокрема залізничну інфраструктуру. Відбулися деякі зміни у русі для приміських поїздів 19 -22 грудня.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.
19 та 20 грудня тимчасово не курсуватимуть:
№6208 Одеса-Головна (06:05) - Роздільна 1 (07:45)
№6207 Роздільна 1 (09:09) - Одеса-Головна (10:49)
19, 20, та 21 грудня не курсуватимуть:
№6254 Одеса-Головна (10:50) - Подільськ (14:42)
№6274 Подільськ (14:44) - Помічна (19:30)
20, 21 та 22 грудня не курсуватимуть:
№6273 Помічна (06:20) - Подільськ (11:27)
№6257 Подільськ (11:29) - Одеса-Головна (15:24)
Новина доповнюється