"3000 км Україною": скільки людей вже оформили квитки та куди їздять

Близько 300 тисяч українців активували програму «3000 км Україною» у застосунку «Укрзалізниці». Лише з 3 грудня громадяни вже оформили понад 24 100 квитків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у соцмережах.

«Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ — Конотоп, Київ — Миколаїв, Харків — Київ, Одеса — Дніпро, Дніпро — Львів», — зазначила прем’єр-міністерка України.

За її словами, програма працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Проєкт продовжує працювати та забезпечувати підтримку найбільш вразливим категоріям населення та активним громадянам у складний зимовий сезон.

Нагадаємо, президент України анонсував безкоштовний проїзд на 3000 км для всіх громадян. Проте експерти та громадськість ставлять під сумнів економічну доцільність цієї ініціативи у воєнний час.

Раніше повідомлялося, що безкоштовний квиток за програмою «3000 кілометрів по Україні» не передбачає надання постелі, чаю та кави.