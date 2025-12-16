ТСН у соціальних мережах

"3000 км Україною": скільки людей вже оформили квитки та куди їздять

Юлія Свириденко назвала перші успіхи та найпопулярніші залізничні маршрути програми «3000 км Україною».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Укрзалізниція

Укрзалізниція / © "Укрзалізниця"

Близько 300 тисяч українців активували програму «3000 км Україною» у застосунку «Укрзалізниці». Лише з 3 грудня громадяни вже оформили понад 24 100 квитків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у соцмережах.

«Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ — Конотоп, Київ — Миколаїв, Харків — Київ, Одеса — Дніпро, Дніпро — Львів», — зазначила прем’єр-міністерка України.

За її словами, програма працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Проєкт продовжує працювати та забезпечувати підтримку найбільш вразливим категоріям населення та активним громадянам у складний зимовий сезон.

Нагадаємо, президент України анонсував безкоштовний проїзд на 3000 км для всіх громадян. Проте експерти та громадськість ставлять під сумнів економічну доцільність цієї ініціативи у воєнний час.

Раніше повідомлялося, що безкоштовний квиток за програмою «3000 кілометрів по Україні» не передбачає надання постелі, чаю та кави.

