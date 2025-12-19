- Дата публикации
РФ ударила по железной дороге, многие поезда отменили: список рейсов
В регионе в течение 19-21 декабря было отменено немало рейсов.
В ночь на 19 декабря российская армия в очередной раз обстреляла Одесскую область. В частности, железнодорожная инфраструктура. Произошли некоторые изменения в движении для пригородных поездов 19-22 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» .
19 и 20 декабря временно не будут курсировать:
№6208 Одесса-Главная (06:05) — Роздильна 1 (07:45)
№6207 Роздильна 1 (09:09) — Одесса-Главная (10:49)
19, 20 и 21 декабря не будут курсировать:
№6254 Одесса-Главная (10:50) — Подольск (14:42)
№6274 Подольск (14:44) — Помична (19:30)
20, 21 и 22 декабря не будут курсировать:
№6273 Помична (06:20) — Подольск (11:27)
№6257 Подольск (11:29) — Одесса-Главная (15:24)
Впрочем, пассажирам советуют не волноваться из-за отмены поездов. Ведь «УЗ» имеет альтернативные поезда, курсирующие по этим направлениям.
Альтернативные рейсы:
№6252 Одесса-Главная (08:30) — Роздильна 1 (10:05) — Вапнярка
№6255 Вапнярка — Роздильна 1 (12:21) — Одесса-Главная (14:02)
№6202 Одесса-Главная (16:10) — Роздильна 1 (17:50)
№6272 Подольск (06:58) — Помична (11:37)
№6275 Помична (13:20) — Подольск (18:11)
№6259 Вапнярка — Подольск (14:44) — Одесса-Главная (18:34)
Как сообщалось, из-за ночной атаки РФ в части Одессы нет света, воды и тепла. В городе российским ударом был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Пострадал человек.
Напомним, "Укрзализныця" расширила возможности для путешествий в страны ЕС. С 14 декабря начал действовать новый график движения пассажирских поездов. Количество международных маршрутов возросло от 11 до 17. В частности, ключевым маршрутом для поездок с востока Украины в ЕС стал поезд №63/64 «Оберіг» Харьков – Киев – Перемышль.