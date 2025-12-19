РФ ударила по железной дороге, многие поезда отменили: список рейсов

Укрзализныця. / © pixabay.com

В ночь на 19 декабря российская армия в очередной раз обстреляла Одесскую область. В частности, железнодорожная инфраструктура. Произошли некоторые изменения в движении для пригородных поездов 19-22 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» .

19 и 20 декабря временно не будут курсировать:

№6208 Одесса-Главная (06:05) — Роздильна 1 (07:45)

﻿﻿№6207 Роздильна 1 (09:09) — Одесса-Главная (10:49)

19, 20 и 21 декабря не будут курсировать:

﻿﻿№6254 Одесса-Главная (10:50) — Подольск (14:42)

﻿﻿№6274 Подольск (14:44) — Помична (19:30)

20, 21 и 22 декабря не будут курсировать:

﻿﻿№6273 Помична (06:20) — Подольск (11:27)

﻿﻿№6257 Подольск (11:29) — Одесса-Главная (15:24)

Впрочем, пассажирам советуют не волноваться из-за отмены поездов. Ведь «УЗ» имеет альтернативные поезда, курсирующие по этим направлениям.

Альтернативные рейсы:

﻿№6252 Одесса-Главная (08:30) — Роздильна 1 (10:05) — Вапнярка

﻿№6255 Вапнярка — Роздильна 1 (12:21) — Одесса-Главная (14:02)

﻿﻿№6202 Одесса-Главная (16:10) — Роздильна 1 (17:50)

﻿№6272 Подольск (06:58) — Помична (11:37)

№6275 Помична (13:20) — Подольск (18:11)

﻿﻿№6259 Вапнярка — Подольск (14:44) — Одесса-Главная (18:34)

Как сообщалось, из-за ночной атаки РФ в части Одессы нет света, воды и тепла. В городе российским ударом был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Пострадал человек.

Напомним, "Укрзализныця" расширила возможности для путешествий в страны ЕС. С 14 декабря начал действовать новый график движения пассажирских поездов. Количество международных маршрутов возросло от 11 до 17. В частности, ключевым маршрутом для поездок с востока Украины в ЕС стал поезд №63/64 «Оберіг» Харьков – Киев – Перемышль.