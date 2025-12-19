Из-за атаки в части Одессы нет света, воды и тепла: подробности

Ликвидация последствий атаки на Одессу / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Из-за российской атаки по Одессе в ночь на 19 декабря жители одного из крупнейших жилых массивов остались без электро-, водо- и теплоснабжения. Пострадал человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Из-за очередной массированной атаки в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Ударная волна повредила остекление в жилой пятиэтажке. Пострадал один человек.

В результате вражеских ударов жители одного из крупнейших жилых массивов Одессы остались без энерго-, водо- и теплоснабжения.

Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Кипер подчеркнул, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, воды и отопления. В Одессе работают «Пункты незламности».

Напомним, в ночь на 19 декабря руководитель городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки на Одессу поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома. Известно об одной пострадавшей женщине, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Коммунальные службы работают над восстановлением услуг и оценивают масштабы разрушений.