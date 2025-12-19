Страна-победительница "Детского Евровидения-2025" отказалась проводить конкурс и объяснила почему

Победительница "Детского Евровидения-2025" / © instagram.com/junioreurovisionofficial

Страна-победительница "Детского Евровидения-2025" отказалась проводить конкурс в следующем году и объяснила почему.

Первое место завоевала юная французская певица Лу Делез, которая боролась за победу с песней Ce monde. Ожидалось, что следующее "Детское Евровидение" состоится во Франции. Но 18 декабря состоялось заседание совета директоров вещателя France Télévisions, после чего приняли решение отказаться от организации конкурса.

Вещатель уже объяснил причину отказа. Оказывается, что это все из-за финансовых трудностей. Мол, в бюджете вещателя значительный дефицит, поэтому в следующем году он планирует сэкономить 140 миллионов евро.

Отметим, второе место на "Детском Евровидении-2025" заняла представительница Украины София Нерсесян с песней "Мотанка". Ожидаемо, что конкурс могла бы провести страна, которая завоевала "серебро". Однако в Украине продолжается война. Поэтому, очевидно, "Детское Евровидение" будет проводить и не серебряный призер.

Напомним, а тем временем в Австрии активно готовятся к проведению "Евровидения-2026". Недавно организаторы просто ошеломили помпезным видом сцены. Кстати, в следующем году для зрителей ввели новые правила.