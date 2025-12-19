- Дата публикации
ЕС заключил соглашение для Украины, но не такое, как хотели: почему план сорвался и сыграет ли это на руку Кремлю
ЕС заключил финансовое соглашение для Украины, но оно не такое, как планировалось изначально.
Лидеры ЕС пообещали предоставить Украине ссуду 90 млрд евро для удовлетворения неотложных финансовых потребностей. Впрочем, они не смогли договориться о желаемом для многих варианте обеспечения этого займа за счет замороженных активов России.
Об этом говорится в материале Sky News.
Издание отмечает, что переговоры лидеров ЕС по разблокированию замороженных российских активов продолжались до утра 19 декабря и в конце концов были завершены чуть раньше 03:00.
Бельгия выступала против и аргументировала тем, что большинство активов хранится в брюссельской клиринговой палате. Якобы это делает их юридически незащищенными от каких-либо мер мести Москвы.
Впрочем, при поддержке других членов, в частности Италии, бельгийцы успешно обосновали план Б, который первоначально был отклонен: совместное привлечение беспроцентного займа 90 млрд евро, заимствованного за счет неиспользованных средств в бюджете блока. Она более равномерно распределяет ответственность за финансирование между государствами-членами. Хотя три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — не будут участвовать в соглашении.
Sky News отмечает, что Украине придется вернуть кредит. Однако без установленной даты и только за счет репараций, согласованных с Россией, если это когда-нибудь произойдет. Между тем ЕС заявляет, что оставляет за собой право использовать замороженные активы, если в будущем между Украиной и РФ не будет достигнуто соглашение, включающее репарации от Москвы.
Отмечается, что, на самом деле, это неудача для канцлера Германии Фридриха Мерца и других восточноевропейских государств, наиболее горячо выступавших за использование российских активов.
«Но у Украины есть свои деньги. Впрочем, разногласия в Европе не останутся незамеченными в Москве, которая сделает вывод, что ее угрозы по отношению к Европе в конечном итоге оправдались», — заключает Sky News.
Тем временем The Guardian отмечает, что большинство лидеров ЕС хотели обеспечить Киеву необходимый заем под залог некоторых замороженных активов России на континенте в размере 210 миллиардов евро. Но план провалился из-за требования Бельгии, хранящей 88% российских средств в ЕС, получить бюджетные гарантии от других государств-членов, если Москва выиграет иск о возмещении ущерба.
Мерц и другие сторонники плана репарационного кредита утверждали, что финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно, поскольку это требует единодушия. Но путь был расчищен, когда три правительства (Венгрии, Словакии и Чехии) заявили, что одобрят использование бюджета ЕС для финансирования при условии, что им не придется вносить вклад в гарантии кредитов.
Напомним, этой ночью Евросоюз принял решение и выделил 90 миллиардов евро для поддержки Украины на 2026-2027 годы. Теперь начнется имплементация этого принятого решения. Финансирование предусмотрено в форме беспроцентного кредита, обеспечивающего военные и бюджетные нужды Украины в течение двух лет.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что средства будут доступны уже в начале 2026 года. По его словам, замороженные российские активы в Европе будут использованы для погашения кредита Украине, если Москва добровольно не примет такое решение по окончании войны.