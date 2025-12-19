ЕС заключил соглашение для Украины, но не такое, как хотели: почему план сорвался и сыграет ли это на руку Кремлю

Заседания лидеров ЕС. / © Associated Press

Лидеры ЕС пообещали предоставить Украине ссуду 90 млрд евро для удовлетворения неотложных финансовых потребностей. Впрочем, они не смогли договориться о желаемом для многих варианте обеспечения этого займа за счет замороженных активов России.

Об этом говорится в материале Sky News.

Издание отмечает, что переговоры лидеров ЕС по разблокированию замороженных российских активов продолжались до утра 19 декабря и в конце концов были завершены чуть раньше 03:00.

Бельгия выступала против и аргументировала тем, что большинство активов хранится в брюссельской клиринговой палате. Якобы это делает их юридически незащищенными от каких-либо мер мести Москвы.

Впрочем, при поддержке других членов, в частности Италии, бельгийцы успешно обосновали план Б, который первоначально был отклонен: совместное привлечение беспроцентного займа 90 млрд евро, заимствованного за счет неиспользованных средств в бюджете блока. Она более равномерно распределяет ответственность за финансирование между государствами-членами. Хотя три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — не будут участвовать в соглашении.

Sky News отмечает, что Украине придется вернуть кредит. Однако без установленной даты и только за счет репараций, согласованных с Россией, если это когда-нибудь произойдет. Между тем ЕС заявляет, что оставляет за собой право использовать замороженные активы, если в будущем между Украиной и РФ не будет достигнуто соглашение, включающее репарации от Москвы.

Отмечается, что, на самом деле, это неудача для канцлера Германии Фридриха Мерца и других восточноевропейских государств, наиболее горячо выступавших за использование российских активов.

«Но у Украины есть свои деньги. Впрочем, разногласия в Европе не останутся незамеченными в Москве, которая сделает вывод, что ее угрозы по отношению к Европе в конечном итоге оправдались», — заключает Sky News.

Тем временем The Guardian отмечает, что большинство лидеров ЕС хотели обеспечить Киеву необходимый заем под залог некоторых замороженных активов России на континенте в размере 210 миллиардов евро. Но план провалился из-за требования Бельгии, хранящей 88% российских средств в ЕС, получить бюджетные гарантии от других государств-членов, если Москва выиграет иск о возмещении ущерба.

Мерц и другие сторонники плана репарационного кредита утверждали, что финансирование Украины из бюджета ЕС невозможно, поскольку это требует единодушия. Но путь был расчищен, когда три правительства (Венгрии, Словакии и Чехии) заявили, что одобрят использование бюджета ЕС для финансирования при условии, что им не придется вносить вклад в гарантии кредитов.

Напомним, этой ночью Евросоюз принял решение и выделил 90 миллиардов евро для поддержки Украины на 2026-2027 годы. Теперь начнется имплементация этого принятого решения. Финансирование предусмотрено в форме беспроцентного кредита, обеспечивающего военные и бюджетные нужды Украины в течение двух лет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что средства будут доступны уже в начале 2026 года. По его словам, замороженные российские активы в Европе будут использованы для погашения кредита Украине, если Москва добровольно не примет такое решение по окончании войны.