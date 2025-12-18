РФ хочет отрезать часть Одесщины: в Сети бьют тревогу

Удар по Маякам: враг отрезает половину Одесщины / © Википедия/Corvax

Российские оккупанты усилили свои атаки по Одесщине, чтобы отрезать половину области, атакуя 2 ключевых моста — в Затоке и в Маяках.

Об этом заявил волонтер и блоггер Сергей Стерненко.

«Ничего очень необычного в атаках на Одесщину нет. Враг пытается отрезать половину области, атакуя 2 ключевых моста — в Затоке и в Маяках. Это же приведет и к дополнительным проблемам для нашего экспорта и импорта в/из Румынии», — пишет Стерненко.

Он предположил, что если россияне это реализуют, регион испытывает гуманитарную катастрофу. Для этого же враг и атакует энергетику региона.

«Однако частично решить логистическую проблему возможно. В частности, работая с Молдовой», — посоветовал волонтер.

Военный Сергей Гнездилов, который сам родом из города Вилково на Одесщине, тоже предупредил об опасности для своей малой родины.

«Единственное автосообщение Буджака с Украиной, трасса Одесса-Рени атакована шахедами. Мост в Маяках, скорее всего, теперь нуждается в ремонте. Буджак законсервирован. Более года назад обращался в органы государственной власти с предложением рассмотреть другие пути сообщения с регионом, например, понтонные переправы у Затоки. Сказали, что нецелесообразно, потому что война. Интересно, что скажут сейчас», — пишет военный.

Кроме того, молдавские пограничники сообщили, что сегодня около 16:00 российские дроны нанесли удар по мосту на трассе Одесса-Рени в районе украинского села Маяки. Работа пунктов пропуска «Паланка — Маяки-Удобное» и «Тудора — Староказацкое» приостановлена.

Отметим, что из-за регулярных обстрелов моста через Затоку дорога через Маяки оставалась единственным автодорогой, соединяющей Одессу и юг Одесской области. Но она на небольшом участке проходит по территории Молдовы.

Ранее эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов высказал такое же мнение, что российская армия наносит удары по мостам в Одесской области, чтобы отрезать от транспортного сообщения юго-западную часть региона.

Исторический регион Буджак

Напомним, Россия атаковала дроном авто с детьми в Одесской области. Дрон попал в машину с мирными людьми, погибла женщина. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.

Вечером 18 декабря российские кафиры в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесщины.