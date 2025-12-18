Трасса Одесса — Рени / © Архів

Реклама

Трассу Одесса — Рени временно перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях. Проезд этим участком дороги полностью остановлен.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Просим, по возможности, воздержаться от движения по этому участку дороги», — сообщил Олег Кипер.

Реклама

Напомним, в ночь на 13 декабря Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. Поэтому Одесса и другие населенные пункты области остались без электричества.

Сообщалось, из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть Одессы и окрестных населенных пунктов осталась без электричества, воды и тепла. Коммунальные службы развозили техническую воду по цистернам, а энергетики работают под постоянными сигналами воздушной тревоги, часто прерывая ремонтные работы.