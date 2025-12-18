Замороженные активы России для Украины: лидеры ЕС отложили решение — что известно

В ЕС отложили обсуждение использования замороженных российских активов для финансирования Украины / © ТСН.ua

Реклама

Лидеры ЕС отложили обсуждение использования российских замороженных активов для финансирования Украины.

Об этом пишет Рolitico.

Как говорится в сообщении, переговоры о возможности предоставления Украине доступа к замороженным российским активам для финансирования ее оборонных потребностей в войне против России, которые были начаты сегодня, 18 декабря, в Брюсселе характеризуют как сложные.

Реклама

«Достижение совместного решения остается крайне сложной задачей, поскольку среди стран-членов ЕС нет единой позиции по механизмам финансирования поддержки Киева», — говорится в сообщении.

В частности, Бельгия, на территории которой хранится большинство замороженных российских активов, выступает против такого шага.

Премьер-министр страны Барт де Вевер заявил, что не поддерживает идею использования их замороженных активов РФ для финансирования Украины.

Переговоры проходят на фоне высоких ставок, ведь решение ЕС будет напрямую влиять на дальнейшую способность Украины противостоять российской агрессии.