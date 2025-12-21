ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

У Путина пожаловались, что Украина мешает дружбе с США

Дмитрий Песков считает, что Россия считает, что вопрос Украины не должен влиять на двусторонние отношения с США.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

В России считают необязательным увязывать урегулирование ситуации в Украине с двусторонними отношениями с США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Россия считает, что урегулирование в Украине и двусторонние отношения с США не нужно увязывать, но Вашингтон четко "индексирует" эти направления", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно и продлятся два дня.

Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie