У Путина пожаловались, что Украина мешает дружбе с США

Дмитрий Песков / © Associated Press

В России считают необязательным увязывать урегулирование ситуации в Украине с двусторонними отношениями с США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Россия считает, что урегулирование в Украине и двусторонние отношения с США не нужно увязывать, но Вашингтон четко "индексирует" эти направления", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно и продлятся два дня.