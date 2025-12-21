- Дата публикации
У Путина пожаловались, что Украина мешает дружбе с США
Дмитрий Песков считает, что Россия считает, что вопрос Украины не должен влиять на двусторонние отношения с США.
В России считают необязательным увязывать урегулирование ситуации в Украине с двусторонними отношениями с США.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
"Россия считает, что урегулирование в Украине и двусторонние отношения с США не нужно увязывать, но Вашингтон четко "индексирует" эти направления", - сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, ранее спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно и продлятся два дня.