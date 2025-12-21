Переговоры Путина и Макрона: когда станет известно, в каком формате они состоятся

Путин и Макрон / © Associated Press

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «готов к диалогу» с Эммануэлем Макроном. Елисейский дворец приветствовал эту позицию русского президента.

Об этом пишет BFM.

«Мы приветствуем публичное одобрение Кремлем такого подхода. В ближайшие дни мы примем решение о наилучшем способе дальнейших действий», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

При этом отмечается, что любые переговоры с Москвой будут вестись в условиях полной прозрачности с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейцами, а их целью остается достижение «крепкого и долгосрочного мира» для Украины.

Ранее французский лидер соответствующее заявление на европейском саммите в Брюсселе.

«Вторжение в Украину и упрямство президента Путина положили конец любой возможности диалога» за последние три года. Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится понятнее, снова полезно поговорить с Путиным», - добавили в нем.

Напомним, Макрон заговорил о возможности возобновления переговоров с Владимиром Путиным. Все из-за провала мирного плана США.

«Или будет достигнут крепкий и длительный мир с необходимыми гарантиями безопасности, или в ближайшие недели нам придется найти способы, как европейцы смогут вновь вступить во всеобъемлющий диалог с Россией», — подчеркнул президент Франции.