Генсек НАТО прямо назвал причину, почему война в Украине до сих пор не завершилась

Главным препятствием для достижения мира в Украине остается президент России Владимир Путин.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос, почему войну до сих пор не удалось завершить, несмотря на оптимистичные ожидания в начале года, пишет УНИАН.

"Причина в Путине", - коротко ответил Рютте.

По его словам, российский лидер готов жертвовать колоссальным количеством людей без реальных военных результатов. Как отметил генсек НАТО, за текущий год Россия продвинулась менее чем на 1% территории Украины, в то же время потери российской армии, по оценкам Альянса, достигли 1,1 миллиона убитых и раненых.

"Это ужасная цифра. И при этом почти никаких стратегических достижений", - подчеркнул Рютте.

Он добавил, что именно такая позиция Владимир Путин делает невозможным скорое завершение войны, с которой сегодня вынуждены считаться Украина и ее партнеры.

