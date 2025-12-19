Будут ли США навязывать Украине мирное соглашение: Рубио объяснил

Марко Рубио / © Associated Press

Во время переговоров по мирному соглашению между Украиной и Россией речь идет не о его навязывании, а об определении того, что обе стороны ожидают получить и что могут дать взамен.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, который возглавляет американскую переговорную группу, передает Clash Report.

«Для достижения урегулирования путем переговоров нужны две вещи: обе стороны должны что-то получить, и обе стороны должны что-то дать. Мы пытаемся выяснить, что может дать Россия и что она ожидает получить, что может дать Украина и чего может ожидать Украина. В конце концов, решение будет за Украиной и за Россией, а не за Соединенными Штатами», — пояснил он.

По словам Рубио, чтобы выяснить, возможно ли достичь пересечения этих двух аспектов, происходит так много встреч и тратится много времени.

«Я думаю, что мы достигли прогресса, но нам еще есть куда двигаться, и, очевидно, самые сложные вопросы всегда являются последними», — подчеркнул глава Госдепа.

Напомним, посол США в НАТО Мэтт Уитакер заявил, что администрация президента США Дональда Трампа будет делать все необходимое для мирного урегулирования, но в следующем году Украина должна быть готова к войне.