Посол США в НАТО сказал, к чему готовиться Украине в 2026 году

Война в Украине / © ТСН.ua

Администрация президента США Дональда Трампа будет делать все необходимое для мирного урегулирования, но в следующем году Украина должна быть готова к войне.

Об этом сказал посол США в НАТО Мэтт Уитакер в эфире Fox News.

Он назвал шансом для завершения войны встречу с делегацией РФ, которая состоится на выходных в Майами и на которой будут обсуждать согласованное с Украиной и европейскими партнерами потенциальное мирное соглашение.

Но при этом Мэтт Уитакер добавил, что «Украина также должна быть готова воевать в 2026 году».

«Именно для этого был одобрен заем ЕС в размере 105 миллиардов долларов. Соединенные Штаты продают оружие нашим союзникам по НАТО. И оно поставляется Украине. Это оружие, которое невозможно найти нигде больше», — сказал он.

Посол США в НАТО подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят, чтобы война закончилась, но также хотят, чтобы Украина могла защитить себя.

«Достаточно очевидно, что, когда мы вступаем в эту зиму без мирного соглашения, бои будут продолжаться. Но президент Трамп и его команда, включая меня, мы не собираемся отказываться от мира. Мы просто не можем отказаться от мира. И если есть хоть какой-то шанс, что мы сможем договориться о соглашении, мы обязательно это сделаем», — подытожил он.

Напомним, в эти выходные в Майами должны состояться переговоры между представителями США и России, посвященные возможному прекращению войны.