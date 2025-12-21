- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину сунет арктический холод: когда будет серьезное похолодание
Антициклон принесет в Украину ощутимое похолодание. Такие погодные изменения следует ожидать уже с начала новой недели.
Антициклон, который формируется над Скандинавией вместе с тыловой частью котловины циклона с северо-востока, создадут условия для вторжения в Украину арктического холода.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
«Среда, 24 декабря, среднесуточная температура снизится до 3-6º мороза. Самыми холодными будут 24-25 декабря с температурами ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза. Существенных осадков не прогнозируется, есть шансы только на небольшой снег, преимущественно в восточной части области», — отметил он.
Ранее сообщалось, что к Рождеству ожидаются сильные морозы.
В частности, 22 декабря в Украине существенных осадков не предвидится, только кое-где возможна легкая морось. Дневная температура в большинстве регионов будет удерживаться около 0°C, на юге столбики термометров поднимутся до +3…+8°С.