Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
81
1 мин

В Украину сунет арктический холод: когда будет серьезное похолодание

Антициклон принесет в Украину ощутимое похолодание. Такие погодные изменения следует ожидать уже с начала новой недели.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода изменится

Погода изменится / © Associated Press

Антициклон, который формируется над Скандинавией вместе с тыловой частью котловины циклона с северо-востока, создадут условия для вторжения в Украину арктического холода.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

«Среда, 24 декабря, среднесуточная температура снизится до 3-6º мороза. Самыми холодными будут 24-25 декабря с температурами ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза. Существенных осадков не прогнозируется, есть шансы только на небольшой снег, преимущественно в восточной части области», — отметил он.

Ранее сообщалось, что к Рождеству ожидаются сильные морозы.

В частности, 22 декабря в Украине существенных осадков не предвидится, только кое-где возможна легкая морось. Дневная температура в большинстве регионов будет удерживаться около 0°C, на юге столбики термометров поднимутся до +3…+8°С.

81
