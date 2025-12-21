В Украине Рождество будет с морозом: синоптик предупредила об изменении погоды

Рождество / © pexels.com

Начало недели в Украине будет спокойным и без резких изменений в погоде, однако к Рождеству ожидаются ощутимые морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, 22 декабря в Украине существенных осадков не предвидится, лишь местами возможна легкая морось. Дневная температура в большинстве регионов будет удерживаться около 0°C, на юге столбики термометров поднимутся до +3…+8°С.

Наталка Диденко отметила, что сегодня отмечается зимнее солнцестояние — момент, когда световой день начинает постепенно увеличиваться. «Хотя визуально это еще незаметно, этот астрономический перелом символизирует начало пути к весне», — отметила синоптик.

Синоптик отметила, спокойная погода продлится до 23 декабря. В то же время уже на Сочельник и Рождество, 24-25 декабря, в Украину придут ощутимые морозы, которые создадут настоящую зимнюю атмосферу. «Природа придерживается своего календаря: после нескольких теплых дней нас ждет существенное похолодание», — добавила Диденко.

Начало недели в Украине пройдет относительно тепло, а рождественские праздники принесут классическую зимнюю погоду с морозами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в воскресенье, 21 декабря, в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков. По всей территории сохранится туман, ветер с переменными направлениями — 3-8 м/с.