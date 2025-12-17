Андрей Ермак / © Getty Images

Несмотря на обещания уйти на фронт после отставки с поста руководителя Офиса президента, Андрей Ермак до сих пор не присоединился к Силам обороны.

Об этом сообщило «Следствие.Инфо», которое обратилось в Генштаб ВСУ и брат экс-руководителя ОП — Денис Ермак.

На вопрос, где находится его брат, Денис Ермак не ответил. Но сказал, что по службе брат к нему не обращался.

«О службы его — у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, работавшего на Украину 24/7», — сказал Денис Ермак.

Сам Ермак-младший в комментарии журналистам «Следствие.Инфо» заверил, что сейчас служит на Покровском направлении.

Журналисты издания также обратились в Генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли экс-руководитель Офиса президента к Силам Обороны и в каком роде войск. В Сухопутных войсках ответили о том, что Андрей Ермак в их составе не находится.

Сам Андрей Ермак на вопрос о его дальнейших планах не ответил.

Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

Сразу после увольнения в интервью The New York Post Ермак заявил, что после отставки уходит на фронт.