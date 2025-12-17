Андрій Єрмак / © Getty Images

Попри обіцянки піти на фронт після відставки з посади керівника Офісу президента, Андрій Єрмак досі не приєднався до Сил оборони.

Про це повідомило «Слідство.Інфо», яке звернулося до Генштабу ЗСУ та брата екскерівника ОП — Дениса Єрмака.

На запитання, де зараз перебувє його брат, Денис Єрмак не відповів. Але сказав, що щодо служби брат до нього не звертався.

«Щодо служби його — в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7», — сказав Денис Єрмак.

Сам Єрмак молодший в коментарі журналістам «Слідство.Інфо» запевнив, що зараз служить на Покровському напрямку.

Журналісти видання також звернулися до Генштабу ЗСУ із запитанням, чи долучився екскерівник Офісу президента до Сил Оборони і в якому роді військ. У Сухопутних військах відповіли про те, що Андрій Єрмак у їхньому складі не перебуває.

Сам Андрій Єрмак на питання щодо його подальших планів не відповів.

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.

Одразу після звільнення в інтерв’ю The New York Post Єрмак заявив, що після відставки вирушає на фронт.