Росія хоче продовження війни та відміни санкцій: польський експерт

Чого Путін прагне домогтися від Трампа. / © ТСН

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, російська економіка зіткнулася з драматичними проблемами, тож Захід має посилити свій тиск на Росію.

За інформацією Bloomberg, США готують новий санкційний пакет проти енергетичного сектору Росії, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, яку зараз активно просуває адміністрація Трампа. Також, за словами амбасадорки України в США Ольги Стефанішиної, у Сенат внесли двопартійний законопроєкт, ухвалення якого покарає «друзів» Путіна за купівлю російських енергоносіїв. Свій 20-й законопроєкт ЄС підготує одразу після Нового року.

Чи змусить це Путіна погодитися хоча б на припинення вогню? Чи враховують США голос Європи в просуванні «мирного» плану? Та чи очікувати продовження переговорів про «мир» у 2026 році?

Про це ТСН.ua розпитав у координатора американської програми в Польському інституті міжнародних відносин (PISM) Матеуша Піотровського під час Пʼятого Українського Центрально-Європейського Форуму Ради зовнішньої політики «Українська призма»

Матеуш Піотровський наголошує, що з кожним пунктом цього плану з 28 пунктів, а також пропозиціями європейських країн та України, які були надані США, а до цього самітом на Алясці, ми наближаємося до чогось.

«Я не впевнений, чи це буде угода про припинення вогню. Росія не змінить підхід у довгостроковій перспективі. Припинення вогню може бути, якщо США, Трамп визнають, що є проблема з Росією й ні з ким іншим, і потрібно відмовитися від процесу скасування санкцій тощо. Війна насправді певною мірою допомагає Росії. Сценарій, який Росія найбільше хотіла б бачити, — це, на жаль, продовження війни й скасування санкцій. Саме тому, на мою думку, вони намагаються затягнути ці переговори й залишаються за столом», — коментує експерт.

Ось чому, за його словами, Путін запропонував Трампу провести другий саміт у Будапешті. Тому в якийсь момент ми знову можемо побачити зустріч Трампа та Путіна. Проте спроба досягти припинення вогню без додаткового тиску на Росію, коли Путін і Росія не змінюють своєї політики, була б дуже цинічною.

«Я не думаю, що Європа тут є головним гравцем. Ми просто частина цих переговорів. США насправді не хочуть, щоб ми там були. Тож, якщо це стосується всього ЄС, звичайно це має бути Єврокомісія, бо йдеться також про майбутнє розширення ЄС та шлях України до вступу до ЄС. Як бачимо, це частина цих переговорів. І певною мірою США хочуть побачити швидкий вступ України до ЄС. Я вважаю, що це добре. Це промінь оптимізму в усьому цьому», — нагадує Матеуш Піотровський.

Короткострокова мета Росії, на думку експерта, — це дочекатися, поки США вийдуть із переговорного процесу й розпочнуть дискусію про скасування санкцій і повернення до двосторонньої співпраці між США та Росією. Але найімовірніший сценарій — це продовження всіх цих переговорів у 2026 році.

«Я вже бачу деякі моменти, що позиція США щодо Росії може дещо змінитися. Мова не про додатковий тиск. Я знаю, що в цій американській адміністрації є люди, які б хотіли чинити додатковий тиск, сенатори хотіли б запровадити додаткові санкції. Але я також наприклад уважно стежу за тим, що відбувається у відносинах США з Білоруссю, де режим Лукашенка заохочується скасуванням санкцій. Щоб, звичайно, полегшити становище ув’язнених та звільнити політичних в’язнів. Але це лише показує Лукашенку, що вигідно тримати ув’язнених», — додає експерт.

Матеуш Піотровський наголошує, що це також певною мірою сигнал для Кремля, мовляв, якщо ви погодитеся на якусь зміну вашої позиції, ми можемо почати скасовувати санкції.

«І санкції будуть скасовані. А потім я не знаю, чи буде достатньо політичної волі з боку США, щоб повернути ці санкції, коли Росія, на жаль, знову спробує вчинити агресію», — додає експерт.