Коломойський заявив, що не любить Єрмака, але альтернативи йому не бачить

Український бізнесмен Ігор Коломойський під час судового слухання висловив журналістам свою думку щодо відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Про це передає ТСН.ua.

На запитання журналістки про ставлення до відставки Єрмака, Ігор Коломойський відповів так: «Зі змішаними почуттями, тому що йому немає гідної заміни. І президент залишився без рук».

«Просто у суспільстві сфомувався образ ворога і цей образ сконцентрувався весь на Єрмаку», — пояснив бізнесмен.

Водночас він заявив про свою нелюбов до Єрмака, проте не розкрив причину цих розбіжностей.

«Я не люблю Єрмака більше, ніж ви всі разом взяті. В нас є розбіжності в поглядах», — сказав Коломойський.

Бізнесмен додав, що востаннє спілкувався з Єрмаком у грудні 2020 року.

Нагадаємо, бізнесменові Ігорю Коломойському сьогодні, 11 грудня, подовжили запобіжний захід — тримання під вартою. За ґратами його утримують вже понад два роки.

