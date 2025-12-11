- Дата публікації
Сіверськ на Донеччині конролюють українські війська — оперативне командування «Схід»
На всій території Угруповання військ «Схід» українські підрозділи відбили 68 атак російських сил від початку доби.
На Слов’янському напрямку місто Сіверськ у Донецькій області продовжує залишатися під контролем Сил оборони України.
За даними оперативного командування «Схід» станом на 18:00 11 грудня, ворог намагається проникати в місто невеликими групами, користуючись несприятливими погодними умовами.
Проте більшість таких підрозділів знищується ще на підходах, а протидиверсійні заходи українських військ тривають.
На Покровському напрямку
Станом на 11 грудня ворог 33 рази намагався просунутися на позиції українських військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у напрямку Новопавлівки. Наші воїни вже відбили 31 атаку, бої тривають.
Українські сили контролюють північну частину Покровська, у центральній частині міста вони блокують просування ворога. У Мирнограді оборонні рубежі утримуються, а противник ліквідується на підступах до міста.
Через бойові дії логістика у зоні ведення операцій залишається ускладненою, проте заходи з розширення коридорів постачання до Мирнограда допомагають підсилити можливості українських підрозділів.
На Слов’янському напрямку
Попри спроби ворога інфільтруватися в Сіверськ, українські війська зберігають контроль над містом та успішно знищують підрозділи противника на підходах.
Нагадаємо, Бої в агломерації Покровськ-Мирноград залишаються найгарячішими на всій лінії фронту.