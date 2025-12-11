Сіверськ на Донеччині залишається під контролем Сил оборони України Фото ілюстративне / © Associated Press

На Слов’янському напрямку місто Сіверськ у Донецькій області продовжує залишатися під контролем Сил оборони України.

За даними оперативного командування «Схід» станом на 18:00 11 грудня, ворог намагається проникати в місто невеликими групами, користуючись несприятливими погодними умовами.

Проте більшість таких підрозділів знищується ще на підходах, а протидиверсійні заходи українських військ тривають.

На Покровському напрямку

Станом на 11 грудня ворог 33 рази намагався просунутися на позиції українських військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у напрямку Новопавлівки. Наші воїни вже відбили 31 атаку, бої тривають.

Українські сили контролюють північну частину Покровська, у центральній частині міста вони блокують просування ворога. У Мирнограді оборонні рубежі утримуються, а противник ліквідується на підступах до міста.

Через бойові дії логістика у зоні ведення операцій залишається ускладненою, проте заходи з розширення коридорів постачання до Мирнограда допомагають підсилити можливості українських підрозділів.

На Слов’янському напрямку

Попри спроби ворога інфільтруватися в Сіверськ, українські війська зберігають контроль над містом та успішно знищують підрозділи противника на підходах.

Нагадаємо, Бої в агломерації Покровськ-Мирноград залишаються найгарячішими на всій лінії фронту.