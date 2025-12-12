ТСН у соціальних мережах

Не їжте це при застуді та грипі: які улюблені продукти затримують одужання

Медики попереджають, що популярна «комфортна їжа» та народні методи на кшталт «перцю з горілкою» можуть зіграти злий жарт і лише затягнути одужання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Їжа при застуді

Їжа при застуді має бути легкою та поживною

Коли накриває класична зимова застуда, інстинкт підказує нам побалувати себе чимось калорійним або ж вдатися до «перевірених» методів зігрівання. Але експерти з харчування б’ють на сполох: деякі продукти, які ми звикли вважати помічниками, насправді стають додатковим тягарем для організму, виснаженого боротьбою з хворобою.

Про те, що варто викреслити з меню під час простуди, розповідає Fox News.

1. Гостра їжа: палиця з двома кінцями

Існує думка, що гострий перець допомагає «пробити» закладений ніс. І це частково правда: капсаїцин (речовина, що робить перець пекучим) дійсно може тимчасово зняти набряк і полегшити дихання. Але лікарі називають це «палицею з двома кінцями».

«Це може посилити подразнення горла та кашель, а також викликати неприємні шлунково-кишкові симптоми», — попереджає дієтолог Майкл Едні.

Гастроентеролог Вілл Булсевич додає: якщо у вас болить горло, гостра їжа лише посилить біль і може викликати нудоту.

2. Алкоголь: потрійна загроза

Забудьте про міф, що алкоголь «вбиває мікроби» зсередині. Насправді він вбиває ваш імунітет.

Лікарі називають спиртне «потрійною загрозою»:

  1. Воно пригнічує імунні клітини.

  2. Зневоднює організм (що критично небезпечно при температурі).

  3. Порушує сон, який є найважливішим ресурсом для відновлення.

«Алкоголь змушує ваше тіло воювати на два фронти — проти вірусу і проти метаболічного порушення від власне спиртного», — пояснює доктор Булсевич.

3. Жирне та смажене

Чіпси, картопля фрі чи жирні бургери — найгірший вибір під час хвороби. Така їжа дуже повільно перетравлюється, викликає здуття та запалення в кишківнику.

Замість того, щоб витрачати енергію на одужання, організм витрачає її на важке травлення.

4. Солодкі напої

Газировка чи солодкі соки — це «гальма» для вашого одужання.

Цукор різко підвищує рівень глюкози в крові, що уповільнює роботу імунної системи. До того ж, такі напої не дають необхідного зволоження.

Що ж тоді їсти?

Медики радять дотримуватися правила «просто і поживно». Найкращі друзі під час застуди:

  • теплі нежирні бульйони;

  • трав’яні чаї;

  • вівсянка або рис;

  • банани та печені яблука.

Головне — максимальне зволоження (вода або чай) та легка їжа, яка не відволікає організм від головної битви — боротьби з вірусом.

Нагадаємо, експерти радять їсти цитрусові, адже вони допомагають швидше одужати у разі застуді. Апельсини, лимони й грейпфрути — не просто смачні фрукти. Вони зміцнюють імунітет і допомагають побороти вірус.

