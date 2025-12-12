- Дата публікації
-
Здоров'я
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 2 хв
Не їжте це при застуді та грипі: які улюблені продукти затримують одужання
Медики попереджають, що популярна «комфортна їжа» та народні методи на кшталт «перцю з горілкою» можуть зіграти злий жарт і лише затягнути одужання.
Коли накриває класична зимова застуда, інстинкт підказує нам побалувати себе чимось калорійним або ж вдатися до «перевірених» методів зігрівання. Але експерти з харчування б’ють на сполох: деякі продукти, які ми звикли вважати помічниками, насправді стають додатковим тягарем для організму, виснаженого боротьбою з хворобою.
Про те, що варто викреслити з меню під час простуди, розповідає Fox News.
1. Гостра їжа: палиця з двома кінцями
Існує думка, що гострий перець допомагає «пробити» закладений ніс. І це частково правда: капсаїцин (речовина, що робить перець пекучим) дійсно може тимчасово зняти набряк і полегшити дихання. Але лікарі називають це «палицею з двома кінцями».
«Це може посилити подразнення горла та кашель, а також викликати неприємні шлунково-кишкові симптоми», — попереджає дієтолог Майкл Едні.
Гастроентеролог Вілл Булсевич додає: якщо у вас болить горло, гостра їжа лише посилить біль і може викликати нудоту.
2. Алкоголь: потрійна загроза
Забудьте про міф, що алкоголь «вбиває мікроби» зсередині. Насправді він вбиває ваш імунітет.
Лікарі називають спиртне «потрійною загрозою»:
Воно пригнічує імунні клітини.
Зневоднює організм (що критично небезпечно при температурі).
Порушує сон, який є найважливішим ресурсом для відновлення.
«Алкоголь змушує ваше тіло воювати на два фронти — проти вірусу і проти метаболічного порушення від власне спиртного», — пояснює доктор Булсевич.
3. Жирне та смажене
Чіпси, картопля фрі чи жирні бургери — найгірший вибір під час хвороби. Така їжа дуже повільно перетравлюється, викликає здуття та запалення в кишківнику.
Замість того, щоб витрачати енергію на одужання, організм витрачає її на важке травлення.
4. Солодкі напої
Газировка чи солодкі соки — це «гальма» для вашого одужання.
Цукор різко підвищує рівень глюкози в крові, що уповільнює роботу імунної системи. До того ж, такі напої не дають необхідного зволоження.
Що ж тоді їсти?
Медики радять дотримуватися правила «просто і поживно». Найкращі друзі під час застуди:
теплі нежирні бульйони;
трав’яні чаї;
вівсянка або рис;
банани та печені яблука.
Головне — максимальне зволоження (вода або чай) та легка їжа, яка не відволікає організм від головної битви — боротьби з вірусом.
Нагадаємо, експерти радять їсти цитрусові, адже вони допомагають швидше одужати у разі застуді. Апельсини, лимони й грейпфрути — не просто смачні фрукти. Вони зміцнюють імунітет і допомагають побороти вірус.