- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 2 мин
Не ешьте это при простуде и гриппе: какие любимые продукты задерживают выздоровление
Медики предупреждают, что популярная «комфортная еда» и народные методы типа «перца с водкой» могут сыграть злую шутку и только затянуть выздоровление.
Когда накрывает классическая зимняя простуда , инстинкт подсказывает нам побаловать себя чем-нибудь калорийным или же прибегнуть к «проверенным» методам согревания. Но эксперты по питанию бьют тревогу: некоторые продукты, которые мы привыкли считать помощниками, на самом деле становятся дополнительным бременем для организма, истощенного борьбой с болезнью.
О том, что следует вычеркнуть из меню во время простуды, рассказывает Fox News.
1. Острая еда: палка о двух концах
Бытует мнение, что острый перец помогает «пробить» заложенный нос. И это отчасти правда: капсаицин (вещество, делающее перец жгучим) действительно может временно снять отек и облегчить дыхание. Но врачи называют это «палкой с двумя концами».
Это может усилить раздражение горла и кашель, а также вызвать неприятные желудочно-кишечные симптомы, предупреждает диетолог Майкл Эдни.
Гастроэнтеролог Вилл Булсевич добавляет: если у вас болит горло, острая пища лишь усугубит боль и может вызвать тошноту.
2. Алкоголь: тройная угроза
Забудьте о мифе, что алкоголь «убивает микробы» изнутри. В действительности он убивает ваш иммунитет.
Врачи называют спиртное «тройной угрозой»:
Оно угнетает иммунные клетки.
Обезвоживает организм (что критически небезопасно при температуре).
Нарушает сон, являющийся важнейшим ресурсом для восстановления.
«Алкоголь заставляет ваше тело воевать на два фронта – против вируса и против метаболического возбуждения от собственно спиртного», – объясняет доктор Булсевич.
3. Жирное и жареное
Чипсы, картофель фри или жирные бургеры — самый плохой выбор во время болезни. Такая пища очень медленно переваривается, вызывает вздутие и воспаление в кишечнике.
Вместо того чтобы тратить энергию на выздоровление, организм тратит ее на тяжелое пищеварение.
4. Сладкие напитки
Газировка или сладкие соки – это «тормоза» для вашего выздоровления.
Сахар резко увеличивает уровень глюкозы в крови, что замедляет работу иммунной системы. К тому же такие напитки не дают необходимого увлажнения.
Что же есть?
Медики советуют придерживаться правила «просто и питательно». Лучшие друзья во время простуды:
теплые нежирные бульоны;
травяные чаи;
овсянка или рис;
бананы и печеные яблоки.
Главное – максимальное увлажнение (вода или чай) и легкая пища, не отвлекающая организм от главной битвы – борьбы с вирусом.
Напомним, эксперты советуют есть цитрусовые , ведь они помогают быстрее поправиться в случае простуды. Апельсины, лимоны и грейпфруты – не просто вкусные фрукты. Они укрепляют иммунитет и помогают побороть вирус.