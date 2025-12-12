Не ешьте это при простуде и гриппе: какие любимые продукты задерживают выздоровление

Пища при простуде должна быть легкой и питательной.

Когда накрывает классическая зимняя простуда , инстинкт подсказывает нам побаловать себя чем-нибудь калорийным или же прибегнуть к «проверенным» методам согревания. Но эксперты по питанию бьют тревогу: некоторые продукты, которые мы привыкли считать помощниками, на самом деле становятся дополнительным бременем для организма, истощенного борьбой с болезнью.

О том, что следует вычеркнуть из меню во время простуды, рассказывает Fox News.

1. Острая еда: палка о двух концах

Бытует мнение, что острый перец помогает «пробить» заложенный нос. И это отчасти правда: капсаицин (вещество, делающее перец жгучим) действительно может временно снять отек и облегчить дыхание. Но врачи называют это «палкой с двумя концами».

Это может усилить раздражение горла и кашель, а также вызвать неприятные желудочно-кишечные симптомы, предупреждает диетолог Майкл Эдни.

Гастроэнтеролог Вилл Булсевич добавляет: если у вас болит горло, острая пища лишь усугубит боль и может вызвать тошноту.

2. Алкоголь: тройная угроза

Забудьте о мифе, что алкоголь «убивает микробы» изнутри. В действительности он убивает ваш иммунитет.

Врачи называют спиртное «тройной угрозой»:

Оно угнетает иммунные клетки. Обезвоживает организм (что критически небезопасно при температуре). Нарушает сон, являющийся важнейшим ресурсом для восстановления.

«Алкоголь заставляет ваше тело воевать на два фронта – против вируса и против метаболического возбуждения от собственно спиртного», – объясняет доктор Булсевич.

3. Жирное и жареное

Чипсы, картофель фри или жирные бургеры — самый плохой выбор во время болезни. Такая пища очень медленно переваривается, вызывает вздутие и воспаление в кишечнике.

Вместо того чтобы тратить энергию на выздоровление, организм тратит ее на тяжелое пищеварение.

4. Сладкие напитки

Газировка или сладкие соки – это «тормоза» для вашего выздоровления.

Сахар резко увеличивает уровень глюкозы в крови, что замедляет работу иммунной системы. К тому же такие напитки не дают необходимого увлажнения.

Что же есть?

Медики советуют придерживаться правила «просто и питательно». Лучшие друзья во время простуды:

теплые нежирные бульоны;

травяные чаи;

овсянка или рис;

бананы и печеные яблоки.

Главное – максимальное увлажнение (вода или чай) и легкая пища, не отвлекающая организм от главной битвы – борьбы с вирусом.

Напомним, эксперты советуют есть цитрусовые , ведь они помогают быстрее поправиться в случае простуды. Апельсины, лимоны и грейпфруты – не просто вкусные фрукты. Они укрепляют иммунитет и помогают побороть вирус.