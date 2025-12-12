- Дата публикации
12 декабря — какой церковный праздник, о чем просят святого в этот день
Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua
Сегодня, 12 декабря, в православном календаре день памяти святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского. Святой Спиридон родился около 270 года в селе Кипри (по другим данным — на Кипре) в бедной крестьянской семье. Его детство было скромным, он работал пастухом, ухаживая за овец. Этот простой труд сформировал в нем глубокое чувство смирения, любви к Богу и ближнему.
Спиридон женился и имел ребенка, но после смерти жены остался один, посвятив себя полностью служению Господу. Его жизнь полна примеров аскетизма: он часто молился, проводил время в посте и суровых духовных практиках.
Несмотря на свое простое происхождение, Спиридона избрали епископом Тримитийским (Тримития — город на Кипре). В церковном служении он проявил удивительную скромность и мудрость. Его отмечала простота жизни, доброта и способность к глубокому духовному руководству паствы.
Его чудеса часто сопровождались глубокой верой в Божью проводимость и повиновение воле Господней. Святой Спиридон принимал участие в Первом Никейском соборе в 325 году. Он был ярым защитником ортодоксальной веры против ариан, отрицавших божественность Христа.
Святой Спиридон скончался около 348 года. Его мощи были сохранены в городе Корфу (Греция), где они до сих пор остаются объектом паломничества.
Приметы 12 декабря
Сильный мороз 12 декабря — предсказывает суровую и долгую зиму.
Теплая погода 12 декабря — ожидается поздняя, затяжная осень или мягкая зима.
Снег падает — хороший знак: будет урожай на хлеб в следующем году.
Что сегодня нельзя делать
Не советуют надевать старую одежду — это якобы приносит нищету и неудачи. Также не рекомендуется отправляться в путь. Особую осторожность советуют проявлять в лесу: на Спиридона опасаются гулять среди деревьев, потому что можно ненароком разбудить медведя.
Что можно делать сегодня
В день православного праздника верующие обращаются к святому Спиридону с искренними молитвами. Его просят о здоровье детей и родителей, благословении в браке и гармонии в семье. Считают, что святитель особенно помощник тем, кого несправедливо обвиняют или осудили, а также защищает от тревог, материальных нужд и болезней, даря душевное спокойствие и божественную опеку.