Сегодня, 12 декабря, в православном календаре день памяти святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского. Святой Спиридон родился около 270 года в селе Кипри (по другим данным — на Кипре) в бедной крестьянской семье. Его детство было скромным, он работал пастухом, ухаживая за овец. Этот простой труд сформировал в нем глубокое чувство смирения, любви к Богу и ближнему.

Спиридон женился и имел ребенка, но после смерти жены остался один, посвятив себя полностью служению Господу. Его жизнь полна примеров аскетизма: он часто молился, проводил время в посте и суровых духовных практиках.

Несмотря на свое простое происхождение, Спиридона избрали епископом Тримитийским (Тримития — город на Кипре). В церковном служении он проявил удивительную скромность и мудрость. Его отмечала простота жизни, доброта и способность к глубокому духовному руководству паствы.

Его чудеса часто сопровождались глубокой верой в Божью проводимость и повиновение воле Господней. Святой Спиридон принимал участие в Первом Никейском соборе в 325 году. Он был ярым защитником ортодоксальной веры против ариан, отрицавших божественность Христа.

Святой Спиридон скончался около 348 года. Его мощи были сохранены в городе Корфу (Греция), где они до сих пор остаются объектом паломничества.

Приметы 12 декабря

Сильный мороз 12 декабря — предсказывает суровую и долгую зиму.

Теплая погода 12 декабря — ожидается поздняя, затяжная осень или мягкая зима.

Снег падает — хороший знак: будет урожай на хлеб в следующем году.

Что сегодня нельзя делать

Не советуют надевать старую одежду — это якобы приносит нищету и неудачи. Также не рекомендуется отправляться в путь. Особую осторожность советуют проявлять в лесу: на Спиридона опасаются гулять среди деревьев, потому что можно ненароком разбудить медведя.

Что можно делать сегодня

В день православного праздника верующие обращаются к святому Спиридону с искренними молитвами. Его просят о здоровье детей и родителей, благословении в браке и гармонии в семье. Считают, что святитель особенно помощник тем, кого несправедливо обвиняют или осудили, а также защищает от тревог, материальных нужд и болезней, даря душевное спокойствие и божественную опеку.