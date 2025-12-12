Церковне свято 12 грудня / © unsplash.com

Реклама

Сьогодні, 12 грудня, в православному календарі день пам’яті святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського. Святий Спиридон народився близько 270 року в селі Кіпрі (за іншими даними — на Кіпрі) у бідній селянській родині. Його дитинство було скромним, він працював пастухом, доглядаючи овець. Ця проста праця сформувала в ньому глибоке почуття смирення, любові до Бога і ближнього.

Спиридон одружився і мав дитину, але після смерті дружини залишився сам, присвятивши себе повністю служінню Господу. Його життя сповнене прикладів аскетизму: він часто молився, проводив час у пості та суворих духовних практиках.

Попри своє просте походження, Спиридона обрали єпископом Трімитійським (Тримітія — місто на Кіпрі). У церковному служінні він проявив дивовижну скромність і мудрість. Його відзначала простота життя, доброта та здатність до глибокого духовного проводу пастви.

Реклама

Його чудеса часто супроводжувалися глибокою вірою у Божу провідність і покору волі Господній. Святий Спиридон брав участь у Першому Нікейському соборі 325 року. Він був палким захисником ортодоксальної віри проти ариан, які заперечували божественність Христа.

Святий Спиридон помер близько 348 року. Його мощі були збережені у місті Корфу (Греція), де вони й сьогодні залишаються об’єктом паломництва.

Прикмети 12 грудня

Народні прикмети 12 грудня / © pexels.com

Сильний мороз 12 грудня — віщує сувору і довгу зиму.

Тепла погода 12 грудня — очікується пізня, затяжна осінь або м’яка зима.

Сніг падає — хороший знак: буде врожай на хліб наступного року.

Що сьогодні не можна робити

Не радять надягати старий одяг — це нібито приносить злидні та невдачі. Також не рекомендується вирушати в дорогу. Особливу обережність радять проявляти в лісі: на Спиридона побоюються гуляти серед дерев, бо можна ненароком розбудити ведмедя.

Що можна робити сьогодні

У день православного свята віряни звертаються до святого Спиридона з щирими молитвами. Його просять про здоров’я дітей і батьків, благословення у шлюбі та гармонію в родині. Вважають, що святитель особливо помічний тим, кого несправедливо обвинувачують чи засудили, а також захищає від тривог, матеріальних нестатків і хвороб, даруючи душевний спокій і божественну опіку.