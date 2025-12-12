Секс-рабиня розповіла на суді про пекло, яке пережила в 12-річному віці

«Купи її, її ще не зґвалтували»: Жертва ІДІЛ була секс-рабинею в 12 років / © pixabay.com

Реклама

Єзидська секс-рабиня розповіла німецькому суду про пекло, яке вона пережила у 12 років від рук бойовики ІДІЛ, який катував її та змушував займатися сексом щоночі.

Про це передає Daily Mail.

20-річна дівчина, яку вважають жертвою у так званому єзидському процесі, давала свідчення у суді Мюнхена в середу та неодноразово ридала, побачивши головного обвинуваченого на лаві підсудних.

Реклама

Суддя сказав їй, що вона може перервати або зупинити розмову будь-коли, але вона вирішила продовжити та розповіла про те, що нібито сталося з нею між 2015 і 2017 роками на території, контрольованій Ісламською державою в Іраку.

«Мене продали шестеро чоловіків», — сказала вона суду. На запитання, чи може вона впізнати обвинуваченого як одного з них, вона відповіла: «Я не можу на них дивитися».

Іракську пару, яку нібито вважають членами терористичної організації «Ісламська держава», звинувачують у купівлі, експлуатації та сексуальному насильстві над двома єзидськими дівчатами як рабинями.

Прокуратура Німеччини звинуватила їх у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Реклама

Свідок згадала момент, коли підсудний вирішив купити її. Він зняв з неї паранджу і оглянув її волосся.

«Перш ніж він мене купив, він подивився на мене… Він та його друзі з ІДІЛ насміхалися з мене, кажучи: „Купи її, її ще не зґвалтували“. На той час вона була ще зовсім дитиною.

Згідно з розслідуванням, дівчина неодноразово зазнала сексуального насильства.

«Він взяв палицю і бив мене по підошвах… він змусив мене спати з ним», — пригадала жертва насильства.

Реклама

Свідок неодноразово плакала і впадала в істерику, побачивши головного підсудного в залі суду.

«Я б хотіла померти», — додала вона.

«Або я тебе зґвалтую, або я тебе ось так поб’ю», — переповіла дівчина слова ґвалтівника.

Під час зґвалтувань він грав музику, яку жертва описала як «музику ІДІЛ».

Реклама

Їй довелося мити посуд і прибирати в його будинку, а вночі її ґвалтував. «Він змусив мене почуватися невірною, і що на це воля Бога», — сказала свідок.

Партнерка чоловіка також є співобвинуваченою. Вона нібито нанесла дитині макіяж перед статевим актом.

Молода жінка належить до єзидської релігійної меншини. Єзиди, курдомовна меншина, зазнавали переслідувань з боку ІДІЛ після того, як джихадистське угруповання захопило великі території в Сирії та Іраку, починаючи з 2014 року.

Тисячі чоловіків було вбито, а жінок і дітей поневолили та зґвалтували, коли бойовики ІДІЛ увірвалися на батьківщину єзидів на півночі Іраку.

Реклама

Свідок заявила, що раніше фігурант зґвалтував другу дівчину-єзидку, яка перебувала під його опікою і була ще молодшою.

Підсудний і його дружина, яка знала про катування єзидських дівчат, раніше проживали у Мюнхені понад десять років як біженці, перш ніж радикалізуватися в ісламістській мечеті та вирушити до Іраку в 2015 році, щоб приєднатися до ІДІЛ. Коли наприкінці 2017 року терористів ІДІЛ витіснили з їхніх опорних пунктів, подружжя втекло з Сирії назад до Німеччини, де їх і викрили.