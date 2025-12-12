Яке свято 12 грудня 2025 року / © ТСН

12 грудня 2025 року — п’ятниця. 1387-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

12 грудня в церковному календарі День пам'яті святителя Спиридона Трімитійського / © unsplash.com

Сьогодні, 12 грудня в церковному календарі День пам'яті святителя Спиридона Трімитійського. Святитель Спиридон був єпископом Кіпрського міста у IV столітті. Він прославився простою, щирою вірою, милосердям і численними чудесами — допомагав бідним, зцілював хворих, за молитвою зупиняв стихії. Брав участь у Першому Вселенському соборі, де захищав християнське вчення.

12 грудня в Україні святкують День Сухопутних військ України

12 грудня в Україні святкують День Сухопутних військ України. Сухопутні війська мають давню історію українського війська, але як окрема структурна одиниця сучасних Збройних Сил вони почали формуватися після здобуття незалежності 1991 року. День Сухопутних військ офіційно встановлено Указом Президента України з метою вшанування мужності, героїзму та професіоналізму військовослужбовців.

12 грудня Міжнародний день перевірки звуку / © unsplash.com

Також 12 грудня Міжнародний день перевірки звуку. День перевірки звуку виник як своєрідний спосіб нагадати про значення акустики, музики, техніки й навіть повсякденного слухового комфорту. Свято популярне серед музикантів, звукорежисерів, аудіоінженерів, радіо- і телевізійників, а також усіх, хто любить чистий звук і цінує якісну аудіоінформацію.

12 грудня День працівників роздрібної торгівлі / © unsplash.com

А ще 12 грудня День працівників роздрібної торгівлі. Головна мета цього дня — віддати шану людям, які забезпечують споживачів товарами та послугами, створюють комфорт у магазинах та супермаркетах і сприяють розвитку економіки країни.

12 грудня святкують Міжнародний день нейтралітету / © unsplash.com

12 грудня святкують Міжнародний день нейтралітету. Цей день нагадує про важливість збереження незалежності, об’єктивності та безсторонності у вирішенні конфліктів. Нейтралітет може стосуватися як окремих держав, так і організацій, які прагнуть виступати посередниками у конфліктах, підтримувати мир і запобігати ескалації війни.

12 грудня Всесвітній день загального медичного забезпечення / © unsplash.com

Також 12 грудня Всесвітній день загального медичного забезпечення. Це міжнародне свято покликане привернути увагу громадськості та урядів до важливості забезпечення всіх людей світу доступною, якісною та своєчасною медичною допомогою. Головна мета — нагадати, що здоров’я є фундаментальним правом людини, і кожна держава повинна прагнути до того, щоб її громадяни отримували медичні послуги без фінансового тягаря.