Как согреться зимой: эксперты назвали неожиданный лайфхак

С наступлением холодного времени года, большинство из нас ищет способы как можно согреться с помощью секретных лайфхаков, связанных с одеждой, едой и напитками. Однако специалисты отмечают, чтобы руки и ноги не мерзли, вам нужно контролировать свое давление и улучшать кровообращение.

Об этом пишет Daily Express.

По данным Фонда сердца Британии, холодные конечности — это сигнал о том, что к ним поступает недостаточно крови. Кровь несет кислород и питательные элементы, необходимые для нормальной работы каждой клетки.

Когда тело нагревается, кровеносные сосуды возле кожи расширяются, что позволяет большему количеству крови поступать к поверхности для высвобождения тепла. И наоборот, когда тело холодное, эти сосуды сужаются, чтобы сохранить кровообращение и удерживать тепло в теле, тем самым предотвращая потерю тепла.

Специалисты отмечают, чтобы конечности оставались теплыми, важно улучшить функцию сосудов. Один из способов достичь оптимального кровообращения — это включить полезные питательные вещества в свой рацион.

Употребляя продукты с высоким содержанием нитратов, вы обеспечиваете свой организм компонентами, которые превращаются в оксид азота, расширяющий кровеносные сосуды.

Поэтому эксперты советуют добавить в ваш рацион свеклу. Этот овощ не только богат нитратами, но и является ценным источником калия и железа — комбинации минералов, которые вместе поддерживают здоровое кровообращение и давление.

Свёкла также богата антиоксидантами, которые помогают защищать ДНК и поддерживать здоровье клеток, сообщает Американская ассоциация сердца.

Если вы хотите включить этот овощ в свой рацион, но не знаете, с чего начать, эксперты рекомендуют для начала приготовить борщ. Кроме того, вы можете готовить салаты, в которых можно добавлять свеклу, а также различные комбинации соусов и даже карри.

