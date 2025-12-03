Як зігрітися взимку: експерти назвали несподіваний лайфгак

Фото ілюстративне / © Getty Images

Реклама

Із настанням холодної пори року, більшість із нас шукає способи як можна зігрітися за допомогою секретних лайфгаків, пов’язаних з одягом, їжею та напоями. Проте фахівці зазначають, щоб руки та ноги не мерзли, вам потрібно контролювати свій тиск і покращувати кровообіг.

Про це пише Daily Express.

За даними Фонду серця Британії, холодні кінцівки — це сигнал про те, що до них надходить недостатньо крові. Кров несе кисень і поживні елементи, необхідні для нормальної роботи кожної клітини.

Реклама

Коли тіло нагрівається, кровоносні судини біля шкіри розширюються, що дозволяє більшій кількості крові надходити до поверхні для вивільнення тепла. І навпаки, коли тіло холодне, ці судини звужуються, щоб зберегти кровообіг та утримувати тепло в тілі, тим самим запобігаючи втраті тепла.

Фахівці наголошують, щоб кінцівки залишалися теплими, важливо покращити функцію судин. Один зі способів досягти оптимального кровообігу — це включити корисні поживні речовини до свого раціону.

Вживаючи продукти з високим вмістом нітратів, ви забезпечуєте свій організм компонентами, які перетворюються на оксид азоту, що розширює кровоносні судини.

Тому експерти радять додати до вашого раціону буряк. Цей овоч не лише багатий на нітрати, але і є цінним джерелом калію та заліза — комбінації мінералів, які разом підтримують здоровий кровообіг і тиск.

Реклама

Буряковий салат / © Credits

Буряк також багатий на антиоксиданти, які допомагають захищати ДНК та підтримувати здоров’я клітин, повідомляє Американська асоціація серця.

Якщо ви хочете включити цей овоч у свій раціон, але не знаєте, з чого почати, експерти рекомендують для початку приготувати борщ. Окрім того, ви можете готувати салати, у яких можна додавати буряк, а також різноманітні комбінації соусів та навіть каррі.

Раніше спеціалісти розповіли про продукти, які не варті своїх грошей. За словами фахівців, більшість «суперфудів» переоцінені, а їхній ефект легко досягається звичайним різноманітним харчуванням.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.