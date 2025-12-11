США вимагають від України здати "фортеці" Донбасу без бою: FT про “одержимість” Віткоффа

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф / © Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа не просто пропонує, а активно тисне на Київ, вимагаючи територіальних поступок. Головним каменем спотикання став Донбас — регіон, який Кремль намагається захопити роками, а Вашингтон тепер пропонує віддати «заради миру».

Про деталі цих вимог пише The Financial Times.

«Одержимість» Віткоффа

За даними видання, Стів Віткофф, спеціальний посланець Трампа, який вже шість разів зустрічався з Путіним цього року, став справжнім лобістом ідеї «обміну землями».

«Віткофф був „одержимий“ ідеєю, що якби Київ просто передав Москві решту 25% східної частини Донецької області, що перебуває під його контролем, можна було б досягти справедливого миру і уникнути довшої, більш руйнівної війни», — розповіли журналістам два високопоставлені українські чиновники.

Сам Трамп підтримує цю лінію, аргументуючи це тим, що у України «немає карт на руках» і вона втратить ще більше, якщо продовжить воювати наступного року.

Пояс «міста-фортець»

Для України реалізація цього плану означає катастрофу. Йдеться про передачу під контроль Росії так званого «поясу фортець» — міст Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ.

Це не просто території, а ешелонована оборона, на яку торік було витрачено значну частину з мільярда доларів, виділених на фортифікації.

«Західніше від оборонної лінії степ вирівнюється, і Росія матиме відкриті поля та менш густонаселені райони, через які вона зможе просуватися», — попереджають аналітики.

Фактично, віддавши ці міста, Україна відкриє ворогу шлях углиб країни.

Реакція Києва: «отруйна пігулка»

Президент Зеленський категорично відкидає такі пропозиції, називаючи їх «отруйною пігулкою». Він неодноразово наголошував, що не має ні юридичного, ні морального права віддавати українські землі.

Один із європейських послів, який був присутній на презентації американського плану, описав свої враження одним словом: «нудотно».

Експерти також застерігають: будь-яка «демілітаризована зона», яку пропонують створити США, без реальних військ НАТО стане лише паузою перед новим нападом Росії, як це вже було після Мінських угод.

Нагадаємо, американські пропозиції щодо Донеччини фактично враховують позицію Росії. Зеленський заявив, що це точно не в інтересах України.