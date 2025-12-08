ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
28
1 хв

Оборона агломерації триває: ворог не контролює Покровськ повністю

Українські сили продовжують утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, попри заяви російських джерел про її нібито повне захоплення.

Олена Кузьмич
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Українські захисники продовжують утримувати позиції в Покровську та Мирнограді, попри численні заяви російських джерел про нібито «повне захоплення» агломерації. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у повідомленні у соціальних мережах.

За оперативними зведеннями, бої у Покровську зосереджені переважно у північній частині міста та на його околицях, зокрема в районах Гришиного та Рівного. Попри складну ситуацію, повного контролю над містом російські війська не мають.

Смуга бойового зіткнення залишається надзвичайно щільною: нашарування українських та ворожих позицій місцями становить лише до 200 метрів. Логістика значно ускладнена й забезпечується переважно нічними розвідувально-коригувальними групами та важкими дронами.

У Мирнограді окупаційні війська намагаються просунутися в південно-східній частині міста, однак контроль наразі зберігається приблизно у співвідношенні 60 на 40 на користь Сил оборони. Місто є географічно витягнутим, і підрозділи, що його утримують, демонструють високу стійкість та ефективність. За оцінками військових аналітиків, російські війська навряд чи зможуть «легко» прорвати оборону — втрати противника зростають.

Фланги агломерації залишаються під контролем українських підрозділів, що наразі є ключовим фактором для недопущення можливого оточення всього напрямку.

Українські захисники продовжують обороняти агломерацію, стримуючи противника та унеможливлюючи його швидке просування.

28
