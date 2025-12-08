У небі над Саратовом та Енгельсом пролунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 8 грудня жителі Саратова та Енгельса повідомляли про серію гучних вибухів у небі. Місцеві Telegram-канали пишуть, що загалом пролунало близько п’яти потужних ударів.

Як стверджує пропагандистський ресурс SHOT, у регіоні нібито працювали підрозділи ППО РФ по “українських безпілотниках”, які намагалися атакувати область. Офіційного підтвердження цієї інформації російська влада не надавала.

Станом на цю мить відсутні дані про ураження об’єктів на землі чи постраждалих. Місцеві служби про надзвичайні ситуації не повідомляють.

Раніше в Енгельсі неодноразово фіксували вибухи через атаки дронів, оскільки в місті розташована важлива авіабаза дальньої авіації РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 6 грудня безпілотники вразили Рязанський НПЗ нафтопереробний завод — це вже дев’ятий удар по об’єкту від початку 2025 року.