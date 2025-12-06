ТСН у соціальних мережах

Війна
435
2 хв

Україна завдала удару по Рязанському НПЗ і заводy, що виробляє боєприпаси для армії РФ

Україна атакувала критичну інфраструктуру Росії.

Наталія Магдик
Вибух

Вибух / © Укрінформ

Сили оборони України у ніч проти 6 грудня уразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу у Росії, а також об’єкт військового виробництва на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

У Генштабі зазначили, що внаслідок удару по Рязанському нафтопереробному заводу зафіксоване пряме влучання у технологічну установку.

«У ніч на 6 грудня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу. Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється», — повідомили у Генштабі.

У відомстві наголосили, що Рязанський НПЗ входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації й забезпечує збройні сили РФ бензином, реактивним паливом та дизельним ресурсом.

«Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, Сили оборони завдали вогневого ураження Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області.

«На цьому підприємстві, серед іншого, виготовляються корпуси для артилерійських снарядів», — зазначили у штабі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 6 грудня безпілотники вразили Рязанський НПЗ нафтопереробний завод — це вже дев’ятий удар по об’єкту від початку 2025 року.

435
