"Реал" зазнав несподівної поразки і дав "Барселоні" відірватися на вершині Ла Ліги

Форвард "Реала" Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал" на своєму полі неочікувано поступився "Сельті" в матчі 15-го туру іспанської Лі Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм завершився без забитих голів. Одразу після перерви гості відкрили рахунок у зустрічі – на 53-й хвилині гол забив Вілліот Сведберг.

На 64-й хвилині "вершкові" залишилися в меншості – Фран Гарсія отримав дві жовті картки протягом двох хвилин і був вилучений з поля.

Реклама

У компенсований час підопічні Хабі Алонсо залишилися удев'ятьох – на 90+2-й хвилині червону картку за неспортивну поведінку заробив Альваро Каррерас.

На 90+3-й хвилині "Сельта" остаточно зняла питання щодо переможця – Сведберг закріпив перевагу галісійців, оформивши дубль.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що Лунін цього сезону зіграв лише один матч за "Реал" – 26-річний українець пропустив три голи у поєдинку Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса".

Реклама

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Сельта"

Після цього матчу "Реал" (36 очок) залишився на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги – мадридці відстають від лідера чемпіонату "Барселони" вже на 4 бали. "Сельта" (19 пунктів) піднялася на десяту сходинку.

У наступному турі Ла Ліги "бланкос" 14 грудня на виїзді зустрінуться з "Алавесом", а галісійці того ж дня приймуть "Атлетик" Більбао.

Перед цим обидва клуби проведуть єврокубкові поєдинки: "Реал" 10 грудня вдома зіграє проти англійського "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів, а "Сельта" днем пізніше прийматиме італійську "Болонью" в Лізі Європи.