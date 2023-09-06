Новим головою Антимонопольного комітету став Павло Кириленко

Парламент призначив Павла Кириленка очільником АМКУ. Його кандидатуру підтримали 250 депутатів з 333 присутніх.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як деталізував нардеп, щодо голосів по фракціях:

"Слуга народу" – 197;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 19;

"За майбутнє" – 7;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 15;

"Відновлення України" – 8;

Позафракційні – 4.

Проти призначення Кириленка проголосували 3 депутати. Від голосування утримали 27, а не голосували – 53. Железняк уточнив, що сам він також не голосував.

Нагадаємо, раніше політик очолював Донецьку ОДА. Однак вчора, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з цієї посади.

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