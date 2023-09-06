Новим головою Антимонопольного комітету став Павло Кириленко

"За" проголосувала більшість депутатів.
Парламент призначив Павла Кириленка очільником АМКУ. Його кандидатуру підтримали 250 депутатів з 333 присутніх.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як деталізував нардеп, щодо голосів по фракціях:
- "Слуга народу" – 197;
- "Європейська солідарність" – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "Платформа за життя та мир" – 19;
- "За майбутнє" – 7;
- "Голос" – 0;
- "Довіра" – 15;
- "Відновлення України" – 8;
- Позафракційні – 4.
Проти призначення Кириленка проголосували 3 депутати. Від голосування утримали 27, а не голосували – 53. Железняк уточнив, що сам він також не голосував.
Нагадаємо, раніше політик очолював Донецьку ОДА. Однак вчора, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з цієї посади.
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