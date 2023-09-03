Россияне прикрывают бомбардировщики Ту-95 от ударов дронами автомобильными шинами – фото

На военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области оккупанты придумали новый способ, чтобы защитить бомбардировщики Ту-95 от атак дронов – их обкладывают покрышками для автомобилей.

Об этом сообщает OSINT-проект Tatarigami_UA.

"Россияне в очередной раз продемонстрировали беспрецедентные инновации. Вы смотрите на спутниковый снимок стратегического бомбардировщика Ту-95, покрытого автомобильными шинами", – говорится в сообщении.

Бомбардировщики Ту-95 на аэродроме "Энгельс"/Фото: OSINT-проект

Бомбардировщики Ту-95 на аэродроме "Энгельс"/Фото: OSINT-проект

Россияне убеждены, что автомобильные шины могут оградить Ту-95 от ударов беспилотников.

"Кажется, это не редкий случай. На этих спутниковых снимках кажется, что россияне все еще устанавливают шины на бомбардировщик – свежую, бюджетную версию ERA (explosive reactive armour, взрывную динамическую защиту, – ред.), которая заменяет российские военно-воздушные силы?" " – говорится в сообщении.

Самолеты стратегической авиации Ту-95 атакуют украинские города крылатыми ракетами Х-101.

Напомним, в Пскове в ночь на 30 августа на военном аэродроме произошли сильные взрывы из-за атаки дронов. По данным ГУР, были уничтожены четыре российских самолета Ил-76. Российский военный корреспондент-пропагандист Роман Сапоньков рассказал, что в результате атаки по аэродрому "сгорели 20 млрд рублей".

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