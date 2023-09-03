В Санкт-Петербурге горит нефтебаза: дым виден из нескольких районов (видео)

По словам очевидцев, перед пожаром были слышны звуки взрывов.

В воскресенье, 3 сентября, на территории нефтебазы в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды (СМП), публикующие видео и фото пожара.

Пропагандисты со ссылкой на МЧС пишут, что горит нефтебаза "Ручей". Другое российское издание сообщает, что над Красногвардейским районом города поднялся столб черного дыма, который был виден из нескольких районов.

"Воспламенение возникло в ангаре площадью 800 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли 60 человек личного состава и 12 единиц техники", — говорится в сообщении МЧС.

По словам очевидцев, перед пожаром были слышны звуки взрывов. После этого множество пожарных машин поехали в одноименную железнодорожную станцию.

В Санкт-Петербурге - масштабный пожар на нефтебазе

Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара неизвестны. Впрочем, некоторые СМП считают, что, вероятно, на территории загорелась заправочная цистерна.

Однако впоследствии российские спасатели передумали и заявили, что вспышка произошла якобы не на нефтебазе, а в здании автосервиса, передают пропагандистские издания.

Напомним, в ночь на 3 сентября аэропорты Москвы снова массово отменяли рейсы.

Читайте также: