"Танцы на костях": Сеть возмутило массовое гуляние в Одессе на День города (видео, фото)

В Одессе 2 сентября отпраздновали День города – люди устроили массовые гуляния. Местные паблики распространили видео, на которых толпа людей веселится, в том числе в барах и клубах. В социальных сетях возникли бурные обсуждения из-за "танцев на костях" и "пира во время чумы".

Пользователи не оценили такой праздник во время войны и оставляли под видео следующие комментарии:

Комментарии в соцсетях из-за массовых гуляний в Одессе

Комментарии в соцсетях из-за массовых гуляний в Одессе

Комментарии в соцсетях из-за массовых гуляний в Одессе

Комментарии в соцсетях из-за массовых гуляний в Одессе

Комментарии в соцсетях из-за массовых гуляний в Одессе

Напомним, Сеть возмутила фото школьниц в советской форме в Черновцах (фото).

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