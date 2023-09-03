В Санкт-Петербурзі горить нафтобаза: дим видно із кількох районів (відео)

За словами очевидців, перед пожежею було чутно звуки вибухів.

У неділю, 3 вересня, на території нафтобази в Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські засоби масової прапаганди (ЗМП), які публікують відео та фото пожежі.

Пропагандисти із посиланням на МЧС пишуть, що горить нафтобаза "Струмки". Інше російське видання інформує, що над Червоногвардійським районом міста піднявся стовп чорного диму, який було видно із кількох районів.

"Загорання виникло в ангарі площею 800 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучили 60 осіб особового складу та 12 одиниць техніки", - сказано у повідомленні МЧС.

За словами очевидців, перед пожежею було чутно звуки вибухів. Після цього безліч пожежних машин поїхали до однойменної залізничної станції.

В Санкт-Петербурзі - масштабна пожежа на нафтобазі

Інформації про постраждалих наразі немає. Причини пожежі невідомі. Втім, деякі ЗМП вважають, що ймовірно, на території спалахнула заправна цистерна.

Однак згодом російські рятувальники передумали і заявили, що спалах стався нібито не на нафтобазі, а в будівлі автосервісу, передають пропагандистські видання.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня аеропорти Москви знову масово скасовували рейси.

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