Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк озадачил, что ему не дали стать пилотом F-16

Экс-герой реалити "Холостяк", профессиональный пилот Макс Михайлюк заявил, что в свое время ему не дали сесть за штурвал истребителя F-16.

Об этом он рассказал в своем Instagram, отвечая на вопрос одной из подписчиц. Женщина поинтересовалась у Михайлюка, почему он не применил свои профессиональные навыки для помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами:

"Украине нужны пилоты для F-16... Никогда не думали вернуться и использовать свой талант, чтобы помочь своей стране? Я задаю этот вопрос, не пытаясь троллить вас. Просто интересно...", – написала женщина.

На что Макс отреагировал так: "Я провел семь месяцев в Украине, пытаясь. Но ничего так и не услышал в ответ".

Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/flymax305

Что именно Михайлюк делал для того, чтобы стать пилотом F-16 и почему ему это так и не удалось, он уточнять не стал.

Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/flymax305

Как известно, в начале полномасштабной войны РФ против Украины Макс Михайлюк опубликовал в соцсетях фото с оружием и намекнул, что пошел в ТрО. Однако впоследствии стало известно, что пилот, у которого в Майами своя летная школа, находится за границей. Законно ли он уехал, или нет – неизвестно.

Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/flymax305

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